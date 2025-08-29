Real Madrid Kembali Bertemu Manchester City di Liga Champions

Liga Champions.(AFP/KERSTIN JOENSSON)

UNDIAN fase liga Liga Champions 2025/2026 yang berlangsung di Grimaldi Forum, Monako, Kamis (28/8), kembali mempertemukan Real Madrid dengan Manchester City. Pertemuan ini menambah panjang daftar duel kedua tim dalam enam musim terakhir.

Madrid berada di grup berat bersama Manchester City, Juventus, Marseille, Monaco, Liverpool, Benfica dan Kairat. Laga melawan City menjadi perhatian khusus karena kedua tim seakan terus berjodoh di kompetisi elite Eropa ini.

Dalam enam musim terakhir, Madrid selalu bersua dengan The Citizens, meski sebelumnya pertemuan mereka lebih sering terjadi di fase gugur. Musim ini menjadi kali pertama sejak 2012/2013 keduanya saling berhadapan di babak awal.

Sejauh ini, Madrid dan City sudah 19 kali bentrok di Liga Champions. Dari catatan tersebut, Madrid mengoleksi lima kemenangan, lima hasil imbang, sementara empat laga lainnya dimenangkan City. Statistik itu membuat duel musim ini diprediksi akan kembali berlangsung ketat.

Direktur Madrid sekaligus legenda klub, Emilio Butragueno mengakui bahwa laga melawan Manchester City tidak pernah mudah. Menurutnya, The Citizens adalah salah satu tim terbaik di Eropa.

"Kami juga telah beberapa kali menghadapi Liverpool dalam beberapa tahun terakhir. Kami saling mengenal dengan baik, dan mereka adalah tim-tim papan atas," kata Butragueno dikutip dari situs resmi Madrid, Jumat (29/8).

Dia menambahkan pertandingan ini akan menjadi fantastis bagi para penggemar karena mereka adalah beberapa tim terbaik yang bisa mereka saksikan di dunia.

"Pertandingan ini akan sangat sulit, dan kami harus bermain di level yang sangat tinggi untuk mengalahkan mereka," tambahnya.

Selain Manchester City, Butragueno menilai Liverpool menjadi lawan berat lainnya. Kedua tim asal Inggris itu dinilai akan memaksa Madrid tampil di level tertinggi sejak fase awal. (I-3)