Thomas Frank Bangga dengan Performa Spurs Usai Tumbangkan City

Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PELATIH Tottenham Hotspur, Thomas Frank, mengaku sangat puas dengan performa anak asuhnya setelah menaklukkan Manchester City 2-0 di Etihad Stadium, Sabtu (23/8) waktu setempat. Frank menilai kemenangan itu menjadi bukti perkembangan pesat timnya sejak awal musim.
"Saya sangat bangga dengan performa para pemain. Hasil ini luar biasa," ujar Frank dikutip dari CNA.
Spurs tampil solid dan konsisten di kandang juara bertahan, mencatatkan kemenangan ketiga dari lima kunjungan terakhir ke Etihad. Kemenangan itu juga memperpanjang start positif mereka musim ini setelah sebelumnya menekuk Burnley 3-0. Menurut Frank, kunci sukses Spurs ada pada organisasi pertahanan.
"Clean sheet sangat penting. Kami terus bekerja keras memperbaiki sisi pertahanan, mulai dari pressing tinggi, middle block, hingga memblok tembakan. Jika bisa menjaga gawang tetap aman, peluang menang jauh lebih besar," jelasnya.
Sejak ditunjuk menggantikan Ange Postecoglou pada Juni lalu, Frank langsung memberi warna baru bagi Spurs. Ia juga menyanjung dua rekrutan anyar, Mohammed Kudus dan Joao Palhinha, yang disebutnya bakal berperan besar musim ini.
"Hari ini Palhinha luar biasa, padahal dia belum sepenuhnya bugar," katanya. (H-1)
