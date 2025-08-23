Momen Buruk Manchester City Dibantai Spurs Musim Lalu, Guardiola Yakin Situasinya Berbeda

Headline
MANCHESTER City tengah menikmati awal positif di Liga Primer Inggris. Setelah mengawali musim dengan kemenangan meyakinkan, the Citizens kini bersiap menjamu Tottenham Hotspur di Stadion Etihad pada Sabtu (23/8) pukul 18.30 WIB.
Dalam empat laga kandang terakhir melawan Spurs, City hanya mampu meraih satu kemenangan. Meski begitu, Pep Guardiola optimistis catatan tersebut tak akan memengaruhi timnya pada laga Man City vs Tottenham nanti.
Dia menegaskan fokus utama adalah menghadapi tantangan baru musim ini, terlebih setelah tampil gemilang dengan kemenangan 4-0 atas Wolves pekan lalu.
“Ini hanyalah kesempatan lain, balas dendam tidak ada artinya. Spurs selalu menjadi lawan yang sulit bagi kami, tapi ini musim yang benar-benar baru dan apa yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu,” kata Guardiola dikutip laman resmi klub.
“Musim lalu (kekalahan 0-4) terjadi ketika dinamika tim sedang tidak baik, tetapi sekarang musim baru dengan energi yang berbeda," imbuhnya.
Guardiola juga memberikan apresiasi kepada pelatih baru Tottenham, Thomas Frank, yang menurutnya bisa membawa dampak besar bagi tim asal London tersebut.
Dari sisi skuad, Guardiola memastikan dua pemain kunci, Rodri dan Phil Foden, siap kembali tampil setelah absen pada laga pembuka. Kehadiran Rodri dianggap sangat vital bagi lini tengah City.
“Rodri adalah pemain terbaik di dunia. Yang saya inginkan hanya konsistensi dalam kebugarannya,” kata Guardiola.
Sementara itu, Mateo Kovacic, Josko Gvardiol, dan Savinho dipastikan masih absen karena cedera. (I-3)
Legenda Tottenham Hotspur, Gary Mabbutt, optimistis the Lilywhites mampu tampil kompetitif di musim ini.
Manchester City kembali memperlihatkan masalah lama mereka.
MANCHESTER City harus menelan kekalahan perdana musim ini usai dipermalukan Tottenham Hotspur 0-2 pada pekan kedua Liga Primer 2025-2026
Rodri hanya memainkan empat pertandingan Liga Primer Inggris musim lalu akibat bergelut dengan cedera ACL yang menimpanya.
Thomas Frank, yang menggantikan pelatih Ange Postecoglou di Tottenham Hotspur, mengatakan Richarlison adalah striker yang sangat bagus dan ia ingin striker asal Brasil itu bertahan di timnya.
Guardiola mengakui anak asuhnya gagal mengimbangi intensitas permainan Spurs khususnya pressing yang diterapkan.
Lebih lanjut, meski meraih kemenangan telak, Guardiola menyoroti ukuran skuad City yang terlalu besar.
Kolo Toure dianggap sukses membantu tugas Pep Guardiola saat Manchester City berkompetisi di Piala Dunia Antarklub.
Manchester City gagal melaju ke perempat final Piala Dunia Antarklub usai takluk dari Al Hilal.
