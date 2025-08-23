Momen Buruk Manchester City Dibantai Spurs Musim Lalu, Guardiola Yakin Situasinya Berbeda

Pep Guardiola.(AFP/ADRIAN DENNIS)

MANCHESTER City tengah menikmati awal positif di Liga Primer Inggris. Setelah mengawali musim dengan kemenangan meyakinkan, the Citizens kini bersiap menjamu Tottenham Hotspur di Stadion Etihad pada Sabtu (23/8) pukul 18.30 WIB.

Dalam empat laga kandang terakhir melawan Spurs, City hanya mampu meraih satu kemenangan. Meski begitu, Pep Guardiola optimistis catatan tersebut tak akan memengaruhi timnya pada laga Man City vs Tottenham nanti.

Dia menegaskan fokus utama adalah menghadapi tantangan baru musim ini, terlebih setelah tampil gemilang dengan kemenangan 4-0 atas Wolves pekan lalu.

“Ini hanyalah kesempatan lain, balas dendam tidak ada artinya. Spurs selalu menjadi lawan yang sulit bagi kami, tapi ini musim yang benar-benar baru dan apa yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu,” kata Guardiola dikutip laman resmi klub.

“Musim lalu (kekalahan 0-4) terjadi ketika dinamika tim sedang tidak baik, tetapi sekarang musim baru dengan energi yang berbeda," imbuhnya.

Guardiola juga memberikan apresiasi kepada pelatih baru Tottenham, Thomas Frank, yang menurutnya bisa membawa dampak besar bagi tim asal London tersebut.

Dari sisi skuad, Guardiola memastikan dua pemain kunci, Rodri dan Phil Foden, siap kembali tampil setelah absen pada laga pembuka. Kehadiran Rodri dianggap sangat vital bagi lini tengah City.

“Rodri adalah pemain terbaik di dunia. Yang saya inginkan hanya konsistensi dalam kebugarannya,” kata Guardiola.

Sementara itu, Mateo Kovacic, Josko Gvardiol, dan Savinho dipastikan masih absen karena cedera. (I-3)