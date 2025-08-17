Guardiola Puji Reijnders Usai Debut Gemilang untuk Man City

Ilustrasi(mancity.com)

PELATIH Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan impresif gelandang anyar Tijjani Reijnders setelah membantu timnya memulai musim Premier League 2025/2026 dengan kemenangan 4-0 atas Wolves, Sabtu (16/8).

Pemain yang memiliki darah Indonesia itu, tampil cemerlang pada debutnya saat membela the Citizen. Ia mencetak pada menit 37 dan memberikan assist kepada Erling Haaland pada menit 61 pada pertandingan yang berakhir 4-0 itu.

"Dia tampil sangat baik. Pria yang menyenangkan dan memberikan dampak sejak hari pertama. Kami tahu dia merupakan rekrutan top untuk beberapa tahun ke depan," ujar Guardiola dikutip dari ESPN.

Lebih lanjut, meski meraih kemenangan telak, Guardiola menyoroti ukuran skuad City yang terlalu besar.

"Ini terlalu banyak, terlalu banyak orang. Saya suka memiliki skuad yang dalam untuk bersaing di semua kompetisi, tetapi saya tidak ingin meninggalkan pemain di rumah. Itu tidak sehat. Semua orang harus merasa bisa bermain dan membantu," tegasnya.

Kemenangan atas Wolves menandai awal perburuan gelar bagi City. Oleh karena itu, Guardiola juga menekankan pentingnya konsistensi tim.

"Di babak kedua, kami sedikit jauh dari yang diinginkan, tapi wajar untuk laga pertama. Kami memanfaatkan transisi dengan cepat karena memiliki kecepatan luar biasa, itu senjata yang ingin kami gunakan untuk menyerang lebih cepat," tuturnya. (H-2)