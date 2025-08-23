Thomas Frank Tegaskan Puas dengan Performa Richarlison

Penyerang Tottenham Hotspur Richarlison.(AFP/Ben Stansall)

PELATIH Tottenham Hotspur Thomas Frank mengaku puas dengan performa Richarlison, setelah penyerang Brasil itu memulai musim ini dengan mencetak dua gol saat Spurs menang telak 3-0 atas Burnley di pekan pertama Liga Primer Inggris, pekan lalu.

Hal ini dikatakan oleh Frank menjelang laga pekan kedua Liga Primer Inggris ketika timnya bertamu ke kandang Manchester City,

Sabtu (23/8) pukul 18.30 WIB.

"Saat ini, dia adalah starter saya. Dia mencetak dua gol fantastis. Dia tampil gemilang dalam dua pertandingan, dia pemain nomor sembilan Brasil," kata Frank dalam jumpa pers, dikutip Sabtu (23/8).

Richarlison datang ke Spurs pada musim 2022/2023, namun baru menemukan ketajamannya satu musim setelahnya ketika dia mencetak 11 gol dan empat assist di Liga Primer Inggris.

Frank, yang menggantikan pelatih Ange Postecoglou, mengatakan Richarlison adalah striker yang sangat bagus dan ia ingin striker asal Brasil itu bertahan di timnya.

"Dia pemain yang sangat bagus, saya sangat senang dengannya. Richy ingin bertahan, saya ingin mempertahankannya, belum ada pembicaraan tentang hal lain. Kami baru memainkan pertandingan pertama, mencetak tiga gol, itu cukup menjanjikan. Musim ini panjang, kami membutuhkan pemain dengan kemampuan yang berbeda," ucap pelatih asal Denmark tersebut.

Tidak hanya Richarlison, mantan pelatih Brentford itu juga memuji kinerja lini depannya yang dihuni pemain-pemain dengan karakter berbeda-beda seperti Mohammed Kudus, Wilson Odobert, Dominic Solanke, dan Brennan Johnson.

"Mohammed Kudus punya semangat dan kreativitas, Wilson Odobert melakukannya dengan baik, Mathys Tel bisa bermain di berbagai posisi. Kami punya dua striker bagus, Dom Solanke dan Richy, Brennan Johnson si pelari yang tajam. Kami punya variasi di lini depan," ungkap Frank.

Spurs dan City adalah dua dari tiga tim yang sejauh ini yang meraih poin sempurna dan tidak kebobolan sama sekali.

Di laga pertama, Manchester City meraih kemenangan 4-0 atas tim tuan rumah Wolverhampton Wanderers, sementara Spurs menang meyakinkan atas Burnley 3-0 di kandang.

Pada pertemuan terakhir di Stadion Etihad musim lalu, The Lilywhites mempermalukan The Citizens dengan skor telak 4-0 melalui dua gol yang dicetak James Maddison, serta masing-masing satu gol dari Pedro Porro dan Brennan Johnson. (Ant/Z-1)