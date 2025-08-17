Frank Catat Kemenangan Perdana Bersama Tottenham

Thomas Frank.(AFP/GLYN KIRK)

PELATIH Tottenham Hotspur, Thomas Frank, meraih kemenangan pertamanya di Liga Primer Inggris dengan manis. Richarlison menjadi bintang lewat dua gol, termasuk satu tendangan salto spektakuler, saat Spurs menundukkan Burnley 3-0 di Stadion Tottenham Hotspur, Sabtu (16/8).

Frank, yang direkrut dari Brentford menggantikan Ange Postecoglou usai musim lalu, langsung mendapat kesan positif dari publik Spurs setelah laga Tottenham vs Burnley rampung. Selain dua gol Richarlison, Brennan Johnson turut melengkapi kemenangan meyakinkan di laga pembuka musim.

"Awal yang sempurna, atau bisa dibilang awal impian. Saya hanya ingin menikmatinya dan berharap pemain, klub, serta para fans juga menikmatinya. Secara keseluruhan performanya bagus, meski tidak luar biasa. Liga Primer memang tidak pernah mudah," ujar Frank dikutip dari AFP.

Postecoglou sebelumnya harus angkat kaki meski membawa Spurs menjuarai Liga Europa dan lolos ke Liga Champions, karena tim terpuruk di posisi ke-17 Liga Primer, terburuk sejak 1976-1977. Rekam jejak Frank yang sukses menjaga Brentford tetap stabil di kasta tertinggi menjadi alasan utama penunjukannya menggantikan Postecoglou.

Hanya beberapa hari sebelumnya, Spurs hampir meraih trofi dalam debut Frank, namun kalah adu penalti dari Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa setelah sempat unggul dua gol.

Kemenangan atas Burnley membuat optimisme kian tinggi. Dalam pertandingan tersebut, Frank memberikan pujian khusus untuk Richarlison.

"Luar biasa dia bisa mencetak gol. Saya punya striker yang memanfaatkan dua peluang itu untuk memastikan kemenangan. Dia pantas mendapat pujian," kata Frank.

"Hari ini dia benar-benar dominan dengan etos kerja, permainan kombinasi, serta dua penyelesaian fantastis. Gol keduanya jelas bisa jadi kandidat gol terbaik musim ini."

Burnley, yang promosi musim ini dengan catatan pertahanan solid, hanya kebobolan 16 gol di Divisi Championship, tidak kuasa menghadapi ketajaman lini depan Spurs.

Richarlison membuka keunggulan Spurs di menit ke-10 lewat umpan Mohammed Kudus. Gol keduanya lahir pada menit ke-60 dengan salto indah setelah kembali mendapat umpan matang dari Kudus. Johnson menutup kemenangan enam menit berselang melalui assist Pape Sarr.

Kemenangan ini juga diwarnai momen emosional saat Mathys Tel mendapat tepuk tangan dari fans setelah sempat jadi korban pelecehan rasial di media sosial akibat gagal mengeksekusi penalti kontra PSG.

Dengan start impresif ini, Frank menandai awal era barunya di Spurs dengan penuh harapan untuk membawa klub kembali bersaing di papan atas. (I-3)