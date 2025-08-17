Frank Catat Kemenangan Perdana Bersama Tottenham

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PELATIH Tottenham Hotspur, Thomas Frank, meraih kemenangan pertamanya di Liga Primer Inggris dengan manis. Richarlison menjadi bintang lewat dua gol, termasuk satu tendangan salto spektakuler, saat Spurs menundukkan Burnley 3-0 di Stadion Tottenham Hotspur, Sabtu (16/8).
Frank, yang direkrut dari Brentford menggantikan Ange Postecoglou usai musim lalu, langsung mendapat kesan positif dari publik Spurs setelah laga Tottenham vs Burnley rampung. Selain dua gol Richarlison, Brennan Johnson turut melengkapi kemenangan meyakinkan di laga pembuka musim.
"Awal yang sempurna, atau bisa dibilang awal impian. Saya hanya ingin menikmatinya dan berharap pemain, klub, serta para fans juga menikmatinya. Secara keseluruhan performanya bagus, meski tidak luar biasa. Liga Primer memang tidak pernah mudah," ujar Frank dikutip dari AFP.
Postecoglou sebelumnya harus angkat kaki meski membawa Spurs menjuarai Liga Europa dan lolos ke Liga Champions, karena tim terpuruk di posisi ke-17 Liga Primer, terburuk sejak 1976-1977. Rekam jejak Frank yang sukses menjaga Brentford tetap stabil di kasta tertinggi menjadi alasan utama penunjukannya menggantikan Postecoglou.
Hanya beberapa hari sebelumnya, Spurs hampir meraih trofi dalam debut Frank, namun kalah adu penalti dari Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa setelah sempat unggul dua gol.
Kemenangan atas Burnley membuat optimisme kian tinggi. Dalam pertandingan tersebut, Frank memberikan pujian khusus untuk Richarlison.
"Luar biasa dia bisa mencetak gol. Saya punya striker yang memanfaatkan dua peluang itu untuk memastikan kemenangan. Dia pantas mendapat pujian," kata Frank.
"Hari ini dia benar-benar dominan dengan etos kerja, permainan kombinasi, serta dua penyelesaian fantastis. Gol keduanya jelas bisa jadi kandidat gol terbaik musim ini."
Burnley, yang promosi musim ini dengan catatan pertahanan solid, hanya kebobolan 16 gol di Divisi Championship, tidak kuasa menghadapi ketajaman lini depan Spurs.
Richarlison membuka keunggulan Spurs di menit ke-10 lewat umpan Mohammed Kudus. Gol keduanya lahir pada menit ke-60 dengan salto indah setelah kembali mendapat umpan matang dari Kudus. Johnson menutup kemenangan enam menit berselang melalui assist Pape Sarr.
Kemenangan ini juga diwarnai momen emosional saat Mathys Tel mendapat tepuk tangan dari fans setelah sempat jadi korban pelecehan rasial di media sosial akibat gagal mengeksekusi penalti kontra PSG.
Dengan start impresif ini, Frank menandai awal era barunya di Spurs dengan penuh harapan untuk membawa klub kembali bersaing di papan atas. (I-3)
Les Parisiens menaklukkan Tottenham Hotspur di final Piala Super Eropa.
Pemenang laga antara PSG dan Tottenham Hotpsur harus ditentukan lewat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 di waktu normal.
Cristian Romero ebelumnya adalah wakil kapten dari Son Heung Min di Tottenham Hotspur bersama James Maddison pada Agustus 2023.
James Maddison mengalami cedera ligamen anterior cruciatum (ACL) saat pertandingan pramusim melawan Newcastle United di Korea Selatan (Korsel), awal bulan ini.
Gelandang Tottenham Hotspur Yves Bissouma dicoret dari skuad klub Liga Primer Inggris itu untuk laga Piala Super UEFA melawan Paris Saint Germain (PSG) karena terus menerus datang terlambat.
Burnley membayar 10 juta pound sterling sebagai biaya awal kepada Chelsea untuk mendatangkan Armando Broja.
Lesley Ugochukwu telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Burnley.
Trafford menjadi rekrutan keenam City pada bursa musim panas tahun ini.
Manchester City mengaktifkan klausul pembelian kembali James Trafford dari Burnley seharga 27 juta pound sterling atai sekitar Rp590 miliar.
Espanyol akan menjadi klub kedua di bawah kendali VSL setelah Burnley, namun kedua klub tetap beroperasi secara independen, lanjut pernyataan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved