Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

Basuki Eka Purnama
07/8/2025 10:48
Burnley Datangkan Lesley Ugochukwu dari Chelsea
Pemain anyar Burnley Lesley Ugochukwu(X @BurnleyOfficial)

BURNLEY telah menyelesaikan perekrutan gelandang Prancis Lesley Ugochukwu dari sesama klub Liga Primer Inggris Chelsea dengan nilai transfer lebih dari 20 juta pound sterling.

Pemain tengah berusia 21 tahun ini telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Turf Moor.

Nilai transfer tersebut serupa dengan 23,2 juta pound sterling yang dibayarkan Chelsea untuk merekrut Ugochukwu dari Rennes pada 2023.

"Rasanya luar biasa bisa bergabung dengan Burnley," ujar Ugochukwu.

"Begitu saya mengetahui minat klub untuk merekrut saya, saya sangat ingin mendengar lebih banyak tentang proyek ini. Saya berbicara dengan manajer dan Maxime [Esteve] – mereka berdua sangat bersemangat tentang klub dan arah yang ditujunya."

"Rasanya ini adalah langkah yang sempurna bagi saya di tahap karier saya ini dengan ambisi yang ditunjukkan klub," lanjutnya.

Ugochukwu dianggap surplus di Stamford Bridge karena Chelsea ingin menjual beberapa pemain dalam apa yang disebut 'skuad bom' mereka - sekelompok pemain termasuk pemain internasional Inggris Raheem Sterling dan Ben Chilwell - yang berlatih terpisah dari tim utama Enzo Maresca.

Ugochukwu menghabiskan dua tahun di Chelsea, membuat 15 penampilan di semua kompetisi selama musim pertamanya sebelum bergabung dengan Southampton dengan status pinjaman selama satu musim untuk musim 2024-25.

Burnley juga sedang dalam pembicaraan untuk merekrut penyerang Chelsea berusia 23 tahun, Armando Broja.

Sumber mengatakan kepindahan itu bisa bernilai hingga 20 juta pound sterling tetapi harga pastinya belum dikonfirmasi. (bbc/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
