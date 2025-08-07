Burnley Datangkan Lesley Ugochukwu dari Chelsea

Headline
BURNLEY telah menyelesaikan perekrutan gelandang Prancis Lesley Ugochukwu dari sesama klub Liga Primer Inggris Chelsea dengan nilai transfer lebih dari 20 juta pound sterling.
Pemain tengah berusia 21 tahun ini telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Turf Moor.
Nilai transfer tersebut serupa dengan 23,2 juta pound sterling yang dibayarkan Chelsea untuk merekrut Ugochukwu dari Rennes pada 2023.
"Rasanya luar biasa bisa bergabung dengan Burnley," ujar Ugochukwu.
"Begitu saya mengetahui minat klub untuk merekrut saya, saya sangat ingin mendengar lebih banyak tentang proyek ini. Saya berbicara dengan manajer dan Maxime [Esteve] – mereka berdua sangat bersemangat tentang klub dan arah yang ditujunya."
"Rasanya ini adalah langkah yang sempurna bagi saya di tahap karier saya ini dengan ambisi yang ditunjukkan klub," lanjutnya.
Ugochukwu dianggap surplus di Stamford Bridge karena Chelsea ingin menjual beberapa pemain dalam apa yang disebut 'skuad bom' mereka - sekelompok pemain termasuk pemain internasional Inggris Raheem Sterling dan Ben Chilwell - yang berlatih terpisah dari tim utama Enzo Maresca.
Ugochukwu menghabiskan dua tahun di Chelsea, membuat 15 penampilan di semua kompetisi selama musim pertamanya sebelum bergabung dengan Southampton dengan status pinjaman selama satu musim untuk musim 2024-25.
Burnley juga sedang dalam pembicaraan untuk merekrut penyerang Chelsea berusia 23 tahun, Armando Broja.
Sumber mengatakan kepindahan itu bisa bernilai hingga 20 juta pound sterling tetapi harga pastinya belum dikonfirmasi. (bbc/Z-1)
Everton mendatangkan gelandang Kiernan Dewsbury-Hall dari sesama klub Liga Primer Inggris Chelsea dengan kontrak selama lima tahun.
Selama musim debutnya di Chelsea, Marc Guiu tampil mengesankan di ajang Liga Konferensi, mencetak enam gol dalam 16 penampilan, termasuk hattrick saat Chelsea menggulung Shamrock Rovers 5-1.
Estevao Willian didatangkan Chelsea dari Palmeiras pada tahun lalu.
Hato di boyong ke Stamford Bridge dengab mahar 37 juta pound sterling atau sekitar Rp775 miliar dari Ajax.
Chelsea resmi merekrut bek muda Ajax, Jorrel Hato, dengan nilai kontrak £37 juta untuk tujuh tahun.
David De Gea meninggalkan Manchester United pada 2023 setelah 12 tahun mengabdi dan baru bergabung dengan Fiorentina setahun kemudian.
LAFC membayar biaya transfer sekitar US$26 juta (Rp425 miliar) untuk mendatangkan Son Heung-min dari Tottenham Hotspur yang melampaui rekor sebelumnya sebesar US$22 juta (Rp359 miliar).
Tottenham Hotspur dilaporkan telah menghubungi pihak Rodrygo dan siap menawarkan gaji tertinggi di klub untuk menjadikannya pusat proyek baru mereka.
