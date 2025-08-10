Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

10/8/2025 05:04
Burnley Datangkan Armando Broja dari Chelsea
Armando Broja saat meneken kontrak di Burnley.(burnleyfootballclub.com)

KLUB promosi Liga Primer Inggris Burnley mendatangkan Armando Broja dari Chelsea dengan kontrak berdurasi lima tahun. Hal itu dilansir the Clarets di laman daring resmi mereka, Sabtu (9/8).

Nilai transfer Broja tidak diumumkan oleh kedua tim, namun media-media Inggris melaporkan bahwa Burnley membayar 10 juta pound sterling sebagai biaya awal kepada Chelsea, dengan potensi tambahan 5 juta pound sterling dalam bentuk bonus-bonus.

"Saya sangat bersemangat berada di sini sebagai pemain Burnley. Ini adalah waktu yang sangat positif untuk bergabung dengan klub ini
menjelang dimulainya musim baru Liga Primer Inggris. Saya tidak sabar untuk memulainya," kata Broja.

"Saya merasa baik, siap, dan bersemangat dengan tantangan bermain untuk klub ini. Saya bisa katakan kepada kalian semua bahwa saya akan memberikan segalanya setiap kali mengenakan seragam merah marun yang terkenal ini," lanjutnya.

Broja bergabung dengan Chelsea dari Tottenham Hotspur di usia delapan tahun pada 2009, lalu meniti karier di akademi The Blues hingga menembus tim utama. Selama berseragam Chelsea, ia tampil sebanyak 38 kali dan mencetak sembilan gol.

Namun, penyerang kelahiran Inggris yang membela timnas Albania, negara asal orangtuanya, itu kerap menjalani masa pinjaman dari Stamford Bridge. Pada musim 2024/2025, ia dipinjamkan ke Everton.

Everton memutuskan untuk tidak mempermanenkan statusnya. Sehingga dengan Chelsea mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan penyerang Liam Delap dan Joao Pedro, Broja memutuskan hengkang dari Stamford Bridge.

Burnley juga telah merekrut Bashir Humphreys dan Lesley Ugochukwu pada bursa transfer musim panas ini, untuk memperkuat skuat mereka menjelang kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
