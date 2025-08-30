Gol Penalti Injury Time Antar MU Raih 3 Poin Pertama

Headline
MANCHESTER United meraih kemenangan perdana di Liga Inggris musim 2025/26 usai menaklukkan Burnley dengan skor tipis 3-2 di Old Trafford, Sabtu (30/8) malam WIB.
Sejak awal laga, 'Setan Merah' tampil agresif. Pada menit ke-15, mereka sempat mendapat hadiah penalti setelah Mason Mount dilanggar Kyle Walker. Namun, keputusan itu dianulir wasit usai meninjau VAR.
Gol pembuka akhirnya lahir di menit ke-27. Sundulan Casemiro mengenai tiang, bola kemudian membentur Josh Cullen dan masuk ke gawang sendiri. Skor 1-0 untuk MU.
Burnley mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-55 lewat Lyle Foster yang menuntaskan umpan silang Jacob Larsen. Akan tetapi, dua menit berselang, Bryan Mbeumo membawa MU kembali unggul usai menyontek bola di depan gawang yang sudah kosong.
Drama berlanjut. Gol Lyle Foster pada menit ke-58 dianulir karena offside, tapi Burnley kembali menyamakan skor 2-2 lewat Jaidon Anthony pada menit ke-66.
Ketegangan mencapai puncak di masa injury time. Amad Diallo dijatuhkan di kotak terlarang, wasit menunjuk titik putih setelah meninjau VAR. Bruno Fernandes maju sebagai eksekutor dan dengan tenang memastikan tiga poin untuk MU.
Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Manchester United dari tiga laga awal Liga Inggris musim ini. Setan Merah kini naik ke peringkat sembilan klasemen sementara. (P-4)
Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo member harapan baru sekalipun United baru saja menelan kekalahan dari Arsenal.
REKRUTAN anyar Manchester United, Bryan Mbeumo, mengungkapkan bahwa dirinya sempat menjalin komunikasi dengan sejumlah pelatih sebelum akhirnya memutuskan bergabung ke Old Trafford.
Bryan Mbeumo menjadi rekrutan ketiga Manchester United di era pelatih Ruben Amorim menatap musim baru. Setan Merah, sebelumnya, mendatangkan Matheus Cunha dan Diego Leon.
Manchester United telah mengeluarkan dana transfer mencapai 71 juta pound sterling (sekitar Rp1,47 triliun) untuk mendatangkan Bryan Mbeumo dari Brentford.
Brentford bergeming dan menegaskan hanya akan melepas Byran Mbeumo jika ada tawaran di atas 60 juta pound sterling.
MARCUS Rashford benar kalau mengatakan bahwa klub kesayangannya, Manchester United, belum berubah
Arsenal saat ini juga sedang tidak bisa diperkuat Bukayo Saka, Martin Odegaard, Christian Norgaard, Ben White, dan Gabriel Jesus.
Chelsea dan Manchester United menyetujui biaya transfer sebesar 40 juta pound (Rp884 miliar).
Jika berhasil mendatangkan Senne Lammens, Manchester United disebut akan mencari jalan untuk melepas salah satu dari dua kiper senior mereka, Andre Onana atau Altay Bayindir.
Alejandro Garnacho merupakan salah satu penggawa yang dipersilakan meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim panas ini oleh pelatih kepala Ruben Amorim.
