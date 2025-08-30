Gol Penalti Injury Time Antar MU Raih 3 Poin Pertama

Selebrasi pemain Manchester United Bruno Fernandes(akun X @ManUtd)

MANCHESTER United meraih kemenangan perdana di Liga Inggris musim 2025/26 usai menaklukkan Burnley dengan skor tipis 3-2 di Old Trafford, Sabtu (30/8) malam WIB.

Sejak awal laga, 'Setan Merah' tampil agresif. Pada menit ke-15, mereka sempat mendapat hadiah penalti setelah Mason Mount dilanggar Kyle Walker. Namun, keputusan itu dianulir wasit usai meninjau VAR.

Gol pembuka akhirnya lahir di menit ke-27. Sundulan Casemiro mengenai tiang, bola kemudian membentur Josh Cullen dan masuk ke gawang sendiri. Skor 1-0 untuk MU.

Burnley mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-55 lewat Lyle Foster yang menuntaskan umpan silang Jacob Larsen. Akan tetapi, dua menit berselang, Bryan Mbeumo membawa MU kembali unggul usai menyontek bola di depan gawang yang sudah kosong.

Drama berlanjut. Gol Lyle Foster pada menit ke-58 dianulir karena offside, tapi Burnley kembali menyamakan skor 2-2 lewat Jaidon Anthony pada menit ke-66.

Ketegangan mencapai puncak di masa injury time. Amad Diallo dijatuhkan di kotak terlarang, wasit menunjuk titik putih setelah meninjau VAR. Bruno Fernandes maju sebagai eksekutor dan dengan tenang memastikan tiga poin untuk MU.

Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Manchester United dari tiga laga awal Liga Inggris musim ini. Setan Merah kini naik ke peringkat sembilan klasemen sementara. (P-4)