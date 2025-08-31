Cedera di Laga Chelsea vs Fulham, Liam Delap Terancam Absen Beberapa Pekan

Headline
CHELSEA terancam kehilangan penyerang muda mereka, Liam Delap, selama beberapa pekan setelah sang pemain mengalami cedera hamstring dalam kemenangan 2-0 atas Fulham di laga lanjutan Liga Primer Inggris, Sabtu (30/8), di Stamford Bridge.
Delap hanya bermain 13 menit sebelum meninggalkan lapangan lebih awal usai mendapat perawatan medis. Ia langsung menuju ruang ganti sambil memegangi paha bagian belakang.
Pelatih Chelsea Enzo Maresca mengonfirmasi cedera Delap itu cukup serius.
“Cederanya terlihat tidak bagus. Saat sprint penuh, hamstringnya bermasalah. Itu butuh waktu berminggu-minggu untuk pulih,” ujar Maresca dikutip dari CNA.
Cedera Delap menambah daftar masalah The Blues. Sebelumnya, Cole Palmer sudah absen karena cedera pangkal paha, sementara bek Levi Colwill dipastikan menepi hampir sepanjang musim akibat robekan ligamen lutut.
Maresca juga membuka kemungkinan untuk kembali aktif di bursa transfer. Ia menilai stok penyerang menjadi terlalu minim jika Delap harus menepi lama.
“Ketika punya dua striker, biasanya cukup. Tapi kalau salah satunya absen berminggu-minggu, jelas tidak cukup,” katanya.
Selain itu, ia menegaskan Chelsea akan mencari tambahan bek baru pascacedera panjang Colwill. Namun, Maresca belum bisa memastikan apakah padatnya jadwal, termasuk keberhasilan menjuarai Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, menjadi penyebab rentetan cedera pemain.
Meski demikian, pelatih asal Italia itu tetap puas dengan performa timnya. Chelsea kini mengoleksi tujuh poin dari tiga laga awal.
"Saya senang. Babak pertama kami tidak main sesuai rencana, tapi di babak kedua kami mendominasi permainan dan tampil jauh lebih baik,” tuturnya. (Z-1)
