Fulham vs Bristol City, Raul Jimenez Antar The Cottagers ke Putaran Ketiga Piala Liga

FULHAM melaju ke putaran ketiga Piala Liga usai menang 2-0 atas Bristol City, Kamis (28/8) dini hari WIB.
Dalam laga di Craven Cottage, Raul Jimenez mencetak dua gol untuk memastikan kemenangan the Cottagers.
Fulham memecahkan kebuntuan saat laga baru berlangsung delapan menit lewat gol jarak dekat Jimenez usai menerima umpan matang Adama Traore.
Bristol City mendapatkan peluang ketika Ross McCrorie menerima umpan Max Bird namun umpanya masih bisa dihalau pertahanan Fulham
Jimenez kemudian menggandakan keunggulan tim tuan rumah di menit 21 usia menerima sepak pojok Harrison Reed.
Anis Mehmeti sempat menjebol gawang Fulham di menit 33 namun gol tersebut dinaulir wasit karena offside.
Skor 2-0 untuk keunggulan Fulham atas Bristol City bertahan hingga jeda.
Fally Mayulu, yang masuk sebagai pemain pengganti di menit 60, nyaris menjebol gawang Fulham namun upayanya masih bisa ditahan penjaga gawang the Cottagers Benjamin Lecomte.
Skor 2-0 untuk kemenangan Fulham atas Bristol City bertahan hingga laga usai. (bbc/Z-1)
Manchester United kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Fulham, di Stadion Craven Cottage, pada pekan kedua Liga Primer Inggris, Minggu (24/8).
Manchester United gagal meraih kemenangan setelah ditahan Fulham 1-1 di Craven Cottage.
Peluang Fulham mendatangkan Raheem Sterling terbuka lebar karena pemain berkebangsaan Inggris tersebut menjadi satu di antara pemain yang ingin dilepas Chelsea.
Damian Cech, putra dari legenda kiper Liga Primer Inggris, Petr Cech, resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Fulham.
Bek kanan Fulham Kenny Tete telah menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya tetap di klub tersebut hingga 2028, mengakhiri spekulasi tentang kepindahannya ke Everton.
"Kami masih hidup di tiga kompetisi. Kita lihat saja apa yang akan terjadi di masa depan,"
Guardiola memuji penampilan Foden yang kembali menemukan penampilan terbaiknya setelah tampil tidak konsisten sepanjang musim.
Phil Foden mencetak dua gol, dengan gol lainnya disumbangkan oleh Kevin de Bruyne.
