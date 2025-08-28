Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Fulham vs Bristol City, Raul Jimenez Antar The Cottagers ke Putaran Ketiga Piala Liga

Basuki Eka Purnama
28/8/2025 04:24
Fulham vs Bristol City, Raul Jimenez Antar The Cottagers ke Putaran Ketiga Piala Liga
Penyerang Fulham Raul Jimenez melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Bristol City di laga Piala Liga.(X @FulhamFC)

FULHAM melaju ke putaran ketiga Piala Liga usai menang 2-0 atas Bristol City, Kamis (28/8) dini hari WIB.

Dalam laga di Craven Cottage, Raul Jimenez mencetak dua gol untuk memastikan kemenangan the Cottagers.

Fulham memecahkan kebuntuan saat laga baru berlangsung delapan menit lewat gol jarak dekat Jimenez usai menerima umpan matang Adama Traore.

Baca juga : 3 Tendangan Penalti Warnai Laga Fulham vs Ipswich Town

Bristol City mendapatkan peluang ketika Ross McCrorie menerima umpan Max Bird namun umpanya masih bisa dihalau pertahanan Fulham

Jimenez kemudian menggandakan keunggulan tim tuan rumah di menit 21 usia menerima sepak pojok Harrison Reed.

Anis Mehmeti sempat menjebol gawang Fulham di menit 33 namun gol tersebut dinaulir wasit karena offside.

Baca juga : Van Dijk tidak Sabar Tampil di Final Piala Liga

Skor 2-0 untuk keunggulan Fulham atas Bristol City bertahan hingga jeda.

Fally Mayulu, yang masuk sebagai pemain pengganti di menit 60, nyaris menjebol gawang Fulham namun upayanya masih bisa ditahan penjaga gawang the Cottagers Benjamin Lecomte.

Skor 2-0 untuk kemenangan Fulham atas Bristol City bertahan hingga laga usai. (bbc/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
