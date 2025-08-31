Hasil Liga Inggris : Chelsea vs Fulham, The Blues Menang Dibumbui Kontroversi VAR

Hasil pertandingan derby Chelsea vs Fulham(Instagram/@chelseafc)

CHELSEA meraih kemenangan 2-0 atas Fulham dalam derbi London Barat yang diwarnai keputusan-keputusan kontroversial VAR, Sabtu (30/8) di Stamford Bridge pada pertandingan derby Liga Inggris atau Premier League. Gol Joao Pedro pada pengujung babak pertama dan penalti Enzo Fernandez di awal babak kedua memastikan tiga poin bagi The Blues. Namun, jalannya laga dipenuhi momen yang membuat kubu Fulham merasa dirugikan.

Fulham sempat awalnya mengira akan memimpin lebih dulu melalui Josh King. King melewati Tosin Adarabioyo dan menuntaskan serangan balik dengan sepakan ke pojok gawang. Namun, VAR menilai Rodrigo Muniz melakukan pelanggaran terhadap Trevoh Chalobah dalam proses serangan. Wasit Robert Jones kemudian menganulir gol tersebut setelah meninjau layar pinggir lapangan.

Keputusan itu memicu protes keras dari pelatih Marco Silva dan para suporter tim tamu. Mereka menilai Muniz hanya berusaha menghindari tekel dan tak bermaksud melanggar Chalobah.

Chelsea sendiri juga sempat mendapat tekanan. Robert Sanchez dipaksa melakukan penyelamatan gemilang atas peluang Muniz, sementara Moises Caicedo menggagalkan upaya Timothy Castagne di depan gawang.

Namun, di masa tambahan babak pertama, umpan sepak pojok Fernandez dituntaskan Joao Pedro dengan sundulan tajam untuk membuka skor.

Memasuki paruh kedua, VAR kembali berperan. Ryan Sessegnon dianggap melakukan handball saat mencoba menghalau umpan silang Chalobah. Setelah pemeriksaan panjang, wasit menunjuk titik putih. Fernandez sukses mengeksekusinya untuk menggandakan keunggulan Chelsea.

Fulham kehilangan momentum setelah gol tersebut, sementara Chelsea nyaris menambah skor melalui Estevao dan Pedro. Beruntung, kiper Bernd Leno mampu melakukan dua penyelamatan penting untuk menghindari kekalahan lebih besar. (ESPN/H-4)