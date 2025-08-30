Chelsea Bungkam Fulham 2-0, Pasukan Maresca Puncaki Klasemen

Selebrasi pemain Chelsea Enzo Fernandez.(akun X @ChelseaFC)

CHELSEA memetik kemenangan di pekan ketiga Liga Primer Inggris 2025/2026. Menjamu Fulham di Stamford Bridge, Sabtu (30/8), The Blues menang 2-0 lewat gol Joao Pedro dan Enzo Fernandez.

Tambahan tiga poin ini mengantar Chelsea naik ke puncak klasemen sementara dengan tujuh poin dari tiga laga. Fulham sendiri masih terjebak di posisi ke-14 dengan dua angka.

Chelsea langsung tancap gas sejak kick-off. Peluang cepat lahir di menit ke-4 melalui sepakan Joao Pedro, namun Bernd Leno sigap mengamankan. Dua menit berselang, giliran Fulham mengancam lewat Joachim Andersen, tapi tendangannya belum tepat sasaran.

Petaka menimpa tuan rumah ketika Liam Delap ditarik keluar pada menit ke-14 karena cedera hamstring, digantikan Tyrique George.

Fulham sempat bersorak pada menit ke-21 lewat gol Josh King. Namun VAR menganulir karena Rodrigo Muniz lebih dulu melanggar Trevoh Chalobah dalam proses serangan balik.

Kebuntuan baru pecah di pengujung babak pertama. Enzo Fernandez melepas umpan matang yang dituntaskan Joao Pedro dengan sundulan tajam, membawa Chelsea unggul 1-0 saat turun minum.

Babak kedua semakin dikuasai Chelsea. Menit ke-56, wasit menunjuk titik putih setelah Steven Sessegnon melakukan handball. Enzo Fernandez yang maju sebagai eksekutor sukses menggandakan skor, meski bola sempat ditepis Leno.

Tiga menit kemudian, Estevao hampir menambah keunggulan, namun Leno kembali berjibaku menepis sepakan mendatarnya. Fulham mencoba bangkit di sisa waktu, tetapi peluang Raul Jimenez di menit ke-87 melayang tipis di atas mistar.

Hingga laga usai, skor tetap 2-0 untuk Chelsea yang makin percaya diri menatap persaingan papan atas. (P-4)