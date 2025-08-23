Arsenal Menjegal Tottenham Hotspur

Suryopratomo Pemerhati Sepak Bola(MI/Seno)

DUA klub asal London Utara itu tidak hanya bertetangga, tetapi juga menjadi musuh besar bagi yang lain. Emosi di antara keduanya bahkan menyentuh persoalan keyakinan. Meski demikian, penyelesaiannya tetap dengan cara yang elegan dan beradab.

Pekan ini perseteruan di antara mereka kembali mencuat. Persoalannya ialah perebutan second striker asal Crystal Palace, Eberechi Eze. Pemain berusia 27 tahun itu menonjol ketika membawa Palace memenangi Piala FA di musim lalu.

Eze merupakan bintangnya Palace sekarang ini. Di ajang Community Shield awal Agustus ini, Eze merupakan pemain yang mampu menjebol gawang Liverpool dari sebuah tendangan bebas. Sayang gol itu dianulir karena ada pelanggaran Marc Guehi sebelum Eze menendang bola. Namun, kebanggaan pencinta Palace kepada Eze kini berada dalam level yang begitu tinggi. Mereka tidak pernah bisa melupakan bahwa Eze-lah yang membawa Palace ke puncak kejayaan dan kini menjadi tim yang disegani.

Baca juga : Wasit pun Ikut Bersiap Menghadapi Kompetisi

Pekan lalu Tottenham Hotspur menyatakan minat untuk memboyong Eze ke White Hart Lane. Cedera yang dialami gelandang serang James Maddison membuat pelatih Thomas Frank membutuhkan Eze untuk mengisi tempatnya Maddison. Frank semakin khawatir dengan timnya karena Dejan Kulusevski juga harus absen hingga akhir tahun ini. Cedera lutut yang dialami membuat Kulusevski harus menjalani operasi, dan pemulihannya membutuhkan waktu lebih dari empat bulan.

Di tengah upaya transfer yang sedang dilakukan, Arsenal tiba-tiba menorpedo harapan Spurs. Pelatih Mikel Arteta memberikan tawaran yang tidak mungkin ditolak Palace maupun Eze yakni nilai transfer 67,5 juta pound sterling.

Bagi Eze, putusan untuk memilih the Gunners tidak bisa dilepaskan dari ikatan batinnya. Arsenal adalah klub yang mengajarinya sepak bola. Eze merupakan alumnus Akademi Sepak Bola Arsenal. Eze sempat menangis ketika di usia 13 tahun tidak dilanjutkan kontraknya. Ia tidak termasuk dalam daftar pemain yang dianggap layak untuk menggunakan kostum the Gunners.

Baca juga : Takdir Moyes Bersama Everton

Pilihan yang diambil Arteta sekarang seakan menghidupkan kembali mimpi Eze untuk bermain bagi Arsenal. Apalagi the Gunners membutuhkan pemain yang bisa mengisi posisi Kai Havertz yang harus absen lantaran cedera.

Kehadiran Eze membuat Arteta lebih yakin dengan tim yang dimiliki sekarang. Arsenal memiliki ujung tombak murni Victor Gyokeres yang bisa menggantikan Gabriel Jesus yang juga masih harus berkutat dengan cedera. Duet Gyokeres dan Eze bisa menjadi alternatif terbaik untuk menggantikan duet Gabriel Jesus dan Havertz.

TERUS BERJALAN

Kegagalan untuk membawa Eze merupakan pukulan bagi Spurs. Namun, pelatih Frank tidak mau larut dengan kegagalan itu. Apalagi Sabtu malam ini ia harus membawa timnya ke Stadion Etihad di Manchester untuk menghadapi Manchester City.

Selama ini Spurs merupakan tim yang paling sulit dikalahkan oleh the Citizens. Dalam sembilan kali pertandingan terakhir, Josep Guardiola tidak pernah bisa membawa kemenangan bagi tim asuhannya. Inilah yang akan membuat pelatih Manchester City itu semakin bersemangat untuk bisa mengalahkan Spurs. Kehadiran pemain asal Belanda Tijjani Reijnders memberi warna baru bagi the Citizens. Ia mampu mengisi tempat yang ditinggalkan pemain Belgia Kevin de Bruyne.

Pemain yang baru diboyong dari AC Milan itu langsung menyatu dengan rekan-rekan barunya. Ujung tombak Erling Haaland paling senang karena langsung menemukan kembali ketajamannya dengan mencetak dua gol saat mengandaskan Wolverhampton Wanderers 4-0 di pertandingan pertama.

Manchester City pantas untuk dijagokan kembali memenangi Liga Primer Inggris karena masih memiliki pemain terbaik dunia Rodrigo Hernandez yang belum pulih dari cedera. Lapangan tengah the Citizens akan sangat solid dengan trio Reijnders, Rodri, dan Bernando Silva.

Gaya menyerang dari sayap yang menjadi andalan Pep Guardiola sangat efektif karena the Citizens memiliki dua penyerang sayap yang lincah. Pemain muda asal Norwegia Oscar Bobb sangat mengesankan dipasangkan dengan Jeremy Doku untuk menyerang dari sayap.

PELUANG PERPANJANG REKOR

Thomas Frank menghadapi ujian berat nanti malam. Hanya dua pemain baru, Joao Palhinha dan Mohammed Kudus, yang bisa diandalkan untuk menghadang ambisi menang klub tuan rumah.

Namun, modal kemenangan di pertandingan pertama atas Burnley membuat Frank tidak kecil hati. Kudus bermain apik beroperasi di sayap kanan dan rajin juga untuk membantu lapangan tengah ketika sedang tertekan.

Brennan Johnson juga tidak mengecewakan bermain dari sayap kiri. Mereka berdua mampu memasok bola matang bagi Richardlison yang bisa menemukan kembali permainan terbaiknya sehingga membuat Frank memilihnya sebagai starter ketimbang Dominic Solanke.

Kapten kesebelasan Cristian Romero menjadi andalan Frank untuk bisa menjinakkan Haaland. Center-back asal Argentina itu layak untuk menggantikan peran Son Heungmin sebagai komandan tim di lapangan. Kematangan dan jam terbang tinggi Romero membuat rekan-rekannya akan mampu menjalankan tugas meredam kecepatan pemain tuan rumah. Djed Spence mampu menggantikan Destiny Udogie yang masih berjuang melawan cedera sebagai bek kiri. Adapun Pedro Porro solid untuk mengawal sisi kanan pertahanan Spurs.

Besok malam tinggal sejauh mana para pemain Spurs bisa mengimbangi lapangan tengah tim tuan rumah. Palhinha bisa menjadi pilihan pertama untuk mendampingi Lucas Bergvall dan Pape Matar Sarr.

Kalau tim asuhan Frank bisa membuat Haaland tidak mampu menjebol gawang mereka di 15 menit pertama, peluang Spurs untuk memperpanjang rekor tidak terkalahkan akan bisa tercapai. Para pemain Manchester City harus dibuat frustrasi agar permainan mereka bisa dikendalikan.

Apalagi gaya possession football Manchester City sudah dikenal oleh tim lawan dan nyaris tidak banyak lagi variasinya. Reijnders yang kini menjadi penentu perubahan. Kemampuannya untuk menembus pertahanan lawan atau melepas tendangan dari lini kedua bisa menjadi faktor pengejut bagi the Citizens untuk meraih kemenangan.