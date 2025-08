Wasit pun Ikut Bersiap Menghadapi Kompetisi

Suryopratomo Pemerhati Sepak Bola(MI/Seno)

“TIGA, dua, satu,” teriak Francis Bunce, seorang saintis olahraga dari Profesional Game Match Officials (PGMO), sebelum meniupkan peluitnya. Sebanyak 63 wasit, 19 di antaranya wasit Liga Primer, pun diminta untuk berlari selama 6 menit.

Pada pukul 08.53, para wasit diminta untuk berlari di tengah suhu udara 30 derajat celsius di La Finca Resort, Costa Blanca, Spanyol. Howard Webb, Ketua Komisi Wasit, ingin mengetahui maximal aerobic speed (MAS) dari para wasit yang akan memimpin pertandingan Liga Primer.

“Mereka menyebutnya MAS karena akhirnya semua merasa bersyukur kalau bisa mencapai garis finis,” kata Keith Hill, pelatih wasit sambil tersenyum.

Baca juga : Takdir Moyes Bersama Everton

Kebugaran wasit menjadi faktor menentukan dalam sebuah pertandingan. Mereka tidak hanya harus dekat dengan permainan, tapi juga harus cepat mengambil keputusan atas setiap peristiwa yang terjadi. Faktor kelelahan akan membuat keputusan yang diambil tidak tepat dan akhirnya merusak suasana pertandingan.

Apalagi sekarang ketika teknologi sudah berkembang begitu tinggi dan setidaknya 2 miliar pecinta Liga Primer menyaksikan setiap pertandingan. Mereka melihat apa yang terjadi di lapangan dan bisa langsung ikut menilai. Ketika wasit mengambil keputusan yang keliru, semua orang yang ada di dalam stadion dan menonton dari layar kaca akan langsung mengumpat.

Seorang wasit harus sanggup berlari sejauh 30 km ketika memimpin pertandingan. Wasit yang top selama kompetisi musim lalu harus berlari total sejauh 350 km dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam.

Baca juga : Takdir Spesialis Runner-up untuk Arsenal

Rekor kecepatan lari seorang wasit tercatat 33 km per jam. Mereka harus memiliki kecepatan yang tinggi karena pada musim lalu, pemain tercepat Liga Primer, Micky van de Ven, mampu berlari dengan kecepatan 37,12 km per jam. Pemain lain seperti Anthony Elanga dan Bryan Mbeumo mampu mencapai 36,65 km per jam.

Karena itu, seperti halnya pemain, wasit harus menjalani latihan jelang bertugas memimpin pertandingan liga. Mereka tidak hanya harus menjalani latihan dengan berlari, tetapi juga dengan latihan beban.

Sebagai sebuah industri, tidak cukup hanya klub, pelatih, dan pemain yang profesional. Dalam kompetisi Eropa, wasit juga menjadi sebuah profesi yang harus ditekuni secara profesional apabila jika ingin dipercaya memimpin pertandingan.

Bahkan, makanan yang harus dikonsumsi seorang wasit tidak kalah dengan pemain. PGMO menyediakan makan bergizi tinggi untuk dikonsumsi wasit agar selalu bugar dan tidak mudah cedera.

Pada pekan lalu, saya mengingatkan PSSI untuk segera mengumpulkan pemain guna persiapan menghadapi babak keempat penyisihan Piala Dunia 2026 Zona Asia karena hanya tim yang mempersiapkan diri lebih baik yang akan meraih tiket ke putaran final.

Tidak ada yang latihannya tidak maksimal lalu berharap untuk berhasil. Wasit saja dihadapkan pada persaingan tinggi untuk mendapat kesempatan menjadi pengadil di lapangan hijau.

DUA PEKAN

Tinggal dua pekan menjelang kompetisi kembali bergulir, semua tim bergegas mempersiapkan diri. Setelah tur ke luar negeri, semua klub melakukan evaluasi menyeluruh dan memutuskan cara menutupi kekurangan yang paling ada.

Transfer pemain sedang seru dilakukan semua klub-klub di Eropa. Bahkan, perebutan terjadi kepada pemain yang dianggap menonjol dan bisa meningkatkan prestasi klub tidak terhindarkan.

Yang paling menarik ialah maraknya rekruitmen terhadap pemain-pemain asal Asia. Paling utama ialah pemain asal Jepang yang menjadi incaran banyak klub Eropa. Itu merupakan fenomena yang menarik.

Sebenarnya, mantan pelatih Arsenal Arsene Wenger sudah mengingatkan fenomena itu sejak 2013. “Saya menemukan sebuah pasar baru, yang ini sangat menarik dan kompetitif, yaitu pasar pemain Jepang,” kata Wenger yang satu musim pernah bermukim di Jepang menangani Nagoya Grampus Eight. “Lihat saja berapa banyak pemain Jepang yang bermain di Bundesliga.”

Salah satu pemain baru Jepang yang akan mewarnai Liga Primer ialah Kota Takai. Pemain berusia 20 tahun yang sebelumnya bermain untuk Kawasaki Frontale itu ditarik Thomas Frank ke Tottenham Hotspur.

Birmingham City memutuskan untuk juga membawa dua lagi pemain dari Jepang sehingga total akan ada tiga pemain dari 'Negeri Sakura' di klub itu. Selain itu, Birmingham tertarik untuk mendatangkan gelandang asal Korea Selatan, Paik Seung-ho, sementara rekannya, Park Seung-soo, akan bergabung ke Newcastle United dari Suwon Bluewings.

Keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa membuat peraturan ketenagakerjaan menjadi lebih mudah. Pemain dari Jepang dan Korea Selatan sangat diuntungkan karena bisa lebih banyak dikontrak klub-klub Inggris.

Persatuan Sepak Bola Jepang (JFA) merasa senang dengan perkembangan itu karena membuat para pemainnya lebih cepat matang. Kaoru Mitoma yang bermain di Brighton & Hove Albion menjadi pemain sayap yang semakin berbahaya. Sementara kapten kesebelasan Wataru Endo semakin matang sebagai playmaker setelah bergabung dengan Liverpool.

Takai diharapkan juga bisa berkembang seperti itu karena ia mempunyai gaya permainan seperti center-back Belanda Virgil van Dijk. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu yakin Takai akan menjadi bintang baru dalam Piala Dunia 2026 yant mana Jepang sudah mengantongi satu tiket.

Kalau proyek pematangan pemain itu bisa berjalan baik, bisa jadi Jepang lebih awal mengangkat Piala Dunia. Sekarang ini JFA menetapkan target 2050 bagi Jepang untuk menjadi juara dunia.

Tahapan itu dimulai dengan membangun pembinaan pemain usia dini secara benar. Hasilnya sudah bisa terlihat yant mana Jepang menjadi salah satu negara dengan pembinaan usia dini terbaik di dunia dan akibatnya banyak pemain Jepang yang bisa melanglang buana.

JFA menargetkan pada Piala Dunia 2026 nanti, tim 'Samurai' bisa menembus delapan besar. Apabila Moriyasu bisa mencapai target itu, empat tahun kemudian targetnya akan ditingkatkan menjadi lolos semifinal Piala Dunia 2030.

Apabila Jepang bisa menembus empat besar, segala sesuatu bisa terjadi. Tinggal satu tahap menang pada semifinal dan kalau sudah di final segala sesuatu bisa terjadi. Sebab, ada lima kali Piala Dunia sampai 2050 dan harapannya sebelum itu Jepang mampu meraih gelar juara dunia.

Jepang memang membuat perencanaan pembinaan sepak bola yang luar biasa. Negeri yang baru serius membenahi sepak bola pada 1990 itu kini menjelma sebagai kekuatan yang luar biasa. Indonesia yang memilih jalur naturalisasi dari Belanda tetap tidak berdaya dan terakhir dihajar habis 0-6 oleh tim 'Samurai'.