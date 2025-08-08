Daftar nominasi Ballon d'Or.(DOK INSTAGRAM/@BALLONDOROFFICIAL)

SEBANYAK delapan pemain yang merumput di Liga Primer Inggris masuk dalam daftar kandidat peraih Ballon d’Or 2025. Empat klub papan atas liga tersebut memastikan wakilnya dalam daftar 30 besar yang diumumkan pada Kamis (7/8).

Melansir laman resmi Liga Primer, Liverpool menjadi klub dengan nominasi terbanyak melalui Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan rekrutan anyar Florian Wirtz. Chelsea mengirim Cole Palmer, sedangkan Arsenal diwakili Declan Rice dan Viktor Gyokeres. Satu tempat lainnya diisi penyerang Manchester City, Erling Haaland.

Para kandidat itu berpeluang menjadi pemain keempat dari Liga Inggris yang meraih Ballon d’Or, mengikuti jejak Michael Owen (Liverpool, 2001), Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2008), dan Rodri (Manchester City, 2024). Pengumuman pemenang akan digelar pada 22 September di Theatre du Chatelet, Paris.

Penghargaan lain juga menempatkan nama dari Liga Primer. Kiper Aston Villa, Emiliano Martinez, kembali bersaing merebut Trofi Yashin untuk kali ketiga secara beruntun. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, dan pelatih Liverpool, Arne Slot, masuk nominasi Pelatih Tim Putra Terbaik.

Chelsea dan Liverpool turut masuk daftar lima klub yang bersaing merebut gelar Klub Putra Terbaik. Sementara itu, gelandang muda Arsenal, Myles Lewis-Skelly, yang tampil impresif pada musim debutnya, masuk kandidat Trofi Kopa bagi pemain terbaik di bawah usia 21 tahun. (I-3)