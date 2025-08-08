Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
SEBANYAK delapan pemain yang merumput di Liga Primer Inggris masuk dalam daftar kandidat peraih Ballon d’Or 2025. Empat klub papan atas liga tersebut memastikan wakilnya dalam daftar 30 besar yang diumumkan pada Kamis (7/8).
Melansir laman resmi Liga Primer, Liverpool menjadi klub dengan nominasi terbanyak melalui Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan rekrutan anyar Florian Wirtz. Chelsea mengirim Cole Palmer, sedangkan Arsenal diwakili Declan Rice dan Viktor Gyokeres. Satu tempat lainnya diisi penyerang Manchester City, Erling Haaland.
Para kandidat itu berpeluang menjadi pemain keempat dari Liga Inggris yang meraih Ballon d’Or, mengikuti jejak Michael Owen (Liverpool, 2001), Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2008), dan Rodri (Manchester City, 2024). Pengumuman pemenang akan digelar pada 22 September di Theatre du Chatelet, Paris.
Penghargaan lain juga menempatkan nama dari Liga Primer. Kiper Aston Villa, Emiliano Martinez, kembali bersaing merebut Trofi Yashin untuk kali ketiga secara beruntun. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, dan pelatih Liverpool, Arne Slot, masuk nominasi Pelatih Tim Putra Terbaik.
Chelsea dan Liverpool turut masuk daftar lima klub yang bersaing merebut gelar Klub Putra Terbaik. Sementara itu, gelandang muda Arsenal, Myles Lewis-Skelly, yang tampil impresif pada musim debutnya, masuk kandidat Trofi Kopa bagi pemain terbaik di bawah usia 21 tahun. (I-3)
“TIGA, dua, satu,” teriak Francis Bunce, seorang saintis olahraga dari Profesional Game Match Officials (PGMO), sebelum meniupkan peluitnya.
Bournemouth memandang Djordje Petrovic sebagai pengganti ideal untuk Kepa Arrizabalaga, yang baru saja pindah secara permanen ke Arsenal.
Jamie Gittens menjadi target utama Chelsea untuk menggantikan Jadon Sancho setelah ia kembali ke Manchester United setelah masa peminjamannya di Stamford Bridge berakhir.
MUSIM Liga Primer Inggris 2024/2025 resmi berakhir pada Minggu (25/5). Liverpool mengangkat trofi juara di hadapan para pendukungnya di Anfield.
Taiwo Awoniyi mengalami cedera pada menit ke-88 laga Liga Primer Inggris kontra Leicester City saat ia mencoba menyambut umpan silang Anthony Elanga dan berbenturan dengan tiang gawang.
LIVERPOOL dikabarkan tengah merampungkan proses penjualan Darwin Nunez ke klub Arab Saudi, Al Hilal.
FLORIAN Wirtz, mengaku tak merasa terbebani dengan nilai transfernya yang mencapai 100 juta poundsterling atau sekitar Rp2 triliun.
Tyler Morton didatangkan Lyon dengan nilai transfer sekitar 15 juta pound sterling (Rp292 miliar) termasuk bonus dari Liverpool.
Florian Wirtz berpeluang mengawali kiprahnya di Liga Primer Inggris saat Liverpool berhadapan dengan Bournemputh di Anfield pada Sabtu (16/8) dini hari WIB.
Virgil van Dijk menyebutkan bahwa meski sulit untuk kembali fokus pada sepak bola, Liverpool berusaha menghormati kenangan Diogo Jota setiap hari.
