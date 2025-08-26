Van Dijk Ingatkan Rio Ngumoha Tetap Rendah Hati setelah Jadi Pahlawan Liverpool

Rio Ngumoha.(DOK INSTAGRAM/@RIO_NGUMOHA)

KAPTEN Liverpool, Virgil van Dijk, memberikan pesan khusus kepada Rio Ngumoha setelah remaja berusia 16 tahun itu menjadi penentu kemenangan dramatis 3-2 atas Newcastle United pada pekan ke-2 Liga Primer Inggris, Selasa (26/8) WIB.

Ngumoha mencetak gol pada menit ke-90+10 di St James Park, hanya beberapa saat setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Gol tersebut menorehkan debut gemilang bagi Ngumoha sekaligus torehan gol termuda sepanjang sejarah klub.

Liverpool sebelumnya sudah unggul 2-0 melalui Ryan Gravenberch dan Hugo Ekitike sedangkan tuan rumah kehilangan Anthony Gordon yang diusir keluar lapangan akibat tekel keras pada Virgil van Dijk.

Namun, Newcastle tetap mampu bangkit lewat gol Bruno Guimaraes dan William Osula sebelum Ngumoha memastikan tiga poin penuh bagi sang juara bertahan.

Van Dijk menegaskan perjalanan karier pemain muda itu baru saja dimulai. Dia berpesan ritme kerja keras harus dijaga tanpa henti.

“Ini adalah debut impian baginya. Saya sangat senang untuk Rio, dan sudah saya katakan kepadanya bahwa semuanya baru dimulai sekarang. Dia harus terus bekerja keras, tetap rendah hati, tapi tentu saja menikmati momen ini, karena malam-malam seperti ini tidak bisa disepelekan jika berada di posisinya,” kata Van Dijk.

“Saya yakin dengan para pemain yang kami miliki, dia akan kembali berlatih dan menjalani sesi berat besok lagi,” ujarnya.

Bek asal Belanda itu juga menyinggung panasnya atmosfer pertandingan yang dipicu kisruh transfer Alexander Isak. Liverpool disebut-sebut sebagai destinasi utama Isak yang tidak masuk skuad Newcastle karena keinginannya hengkang.

“Kita semua tahu datang ke sini selalu sulit. Kami tahu ada banyak minyak yang dituang ke api pekan ini untuk membuat Newcastle semakin bersemangat. Apa yang terjadi sudah bisa diperkirakan," ucap Van Dijk.

"Bagi kami, hal yang mengecewakan adalah kebobolan dari dua bola mati. Itu seharusnya tidak terjadi, tetapi secara keseluruhan, ini adalah tiga poin yang sangat bagus,” imbuh Van Dijk.

Kemenangan tersebut menempatkan Liverpool duduk di peringkat tiga mengoleksi angka yang sama dengan Arsenal dan Tottenham dengan enam poin. (AFP/I-3)