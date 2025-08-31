Ruben Amorim: Saya Yakin Bruno Fernandes tidak akan Gagal Dua Kali Beruntun

Penyerang Manchester United Bruno Fernandes melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Burnley di laga Liga Primer Inggris(AFP/OLI SCARFF )

PELATIH Manchester United Ruben Amorim mengaku tidak melihat eksekusi penalti Bruno Fernandes yang memastikan kemenangan 3-2 atas Burnley pada lanjutan Liga Primer Inggris, Sabtu (30/8) di Old Trafford. Alasannya, ia percaya penuh kaptennya itu tidak akan gagal dua kali berturut-turut.

Fernandes, sebelumnya, sempat gagal mengeksekusi penalti saat melawan Fulham, pekan lalu. Namun, pada menit ke-95 kontra Burnley, Fernandes dengan tenang menuntaskan tugasnya untuk menghadirkan kemenangan perdana Manchester United, musim ini.

“Saya lebih suka melihat ke arah fans di Stretford End. Apa yang harus terjadi, biarlah terjadi. Saya hanya berpikir kemenangan itu pantas kami dapatkan, dan saya yakin Bruno tidak akan gagal dua kali,” kata Amorim dikutip dari CNA.

Pelatih asal Portugal itu sempat tampak tertekan, terutama setelah blunder kiper Altay Bayindir membuat Burnley menyamakan skor 2-2 di babak kedua. Meski demikian, ia akhirnya larut dalam selebrasi ketika Fernandes mencetak gol penentu di masa tambahan waktu.

AFP/Oli SCARFF--Pelatih Manchester United Ruben Amorim

Atas kemenangan itu, Amorim pun menegaskan timnya layak meraih tiga poin. Bahkan, ia menyebutkan bahwa Setan Merah seharusnya bisa unggul banyak di babak pertama.

“Akhirnya berjalan baik. Kami menciptakan banyak peluang, seharusnya unggul lebih besar di babak pertama. Saat ini, setiap serangan lawan terasa berbahaya bagi kami, tapi pemain sudah bekerja keras,” ucapnya.

Ia juga memberi pembelaan kepada para pemain meski kerap tampil inkonsisten.

“Kalau mereka memberikan segalanya, saya akan selalu mencintai mereka. Bahkan saat Amad (Diallo) gagal mencetak gol, saya tetap percaya padanya karena dia sudah berjuang maksimal,” sebutnya. (Z-1)