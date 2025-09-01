Aston Villa vs Crystal Palace, The Eagles Bukukan Kemenangan Perdana Musim Ini

Headline
CRYSTAL Palace meraih kemenangan perdana mereka di ajang Liga Primer Inggris musim 2025-26 usai menghajar Aston Villa 3-0, Senin (1/9) dini hari WIB.
Dalam laga di Stadion Villa Park itu, sebenarnya tim tuan rumah tampil lebih dominan dengan penguasaan bola 60% berbanding 40%.
Meski begitu, The Eagles justru berhasil memecah kebuntuan di menit 21 lewat eksekusi penalti Jean-Philippe Mateta.
Wasit memberikan hadiah penalti untuk Crystal Palace usai penjaga gawang Aston Villa Marco Bizot melanggar Daichi Kamada di kotak terlarang.
Usai gol itu, tidak ada tambahan gol di babak pertama. Skor 1-0 untuk keunggulan Crystal Palace atas Aston Villa bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, Crystal Palace menggandakan keunggulan mereka lewat gol Marc Guehi di menit 68 lewat tendangan kerasnya.
Sepuluh menit kemudian, Ismaila Sarr menjebol gawang Aston Villa memanfaatkan umpan dari Maxence Lacroix.
Skor 3-0 untuk kemenangan Crystal Palace atas Aston Villa bertahan hingga jeda.
Kemenangan atas Aston Villa ini merupakan kemenangan pertama bagi Crystal Palace di laga Liga Primer Inggris usai di dua laga sebelumnya bermain imbang dengan Chelsea dan Nottingham Forest.
Berkat kemenangan ini, Crystal Palace menduduki peringkat delapan klasemen Liga Primer Inggris dengan raihan lima poin dari tiga laga.
Adapun Aston Villa terpuruk di zona degradasi, di peringkat 19, dengan torehan satu poin dari tiga laga. (bbc/Z-1)
Tottenham Hotspur dikabarkan telah mengalihkan fokus mereka untuk merekrut gelandang Aston Villa Morgan Rogers setelah gagal mengamankan tanda tangan Eberechi Eze dari Crystal Palace.
Leon Bailey telah bergabung dengan AS Roma dari Aston Villa dimusim 2025-26 dan kesepakatan tersebut mencakup opsi pembelian.
Jacob Ramsey menjadi rekrutan keempat Newcastle United pada musim panas ini setelah mereka lebih dahulu mendatangkan Anthony Elanga, Aaron Ramsdale, dan Malick Thiaw.
Newcastle United kembali diingatkan tentang masalah Alexander Isak mereka. Hasil imbang tanpa gol melawan Aston Villa menegaskan bahwa tim ini tidak akan sama tanpa kehadiran sang penyerang.
Newcastle United dilaporkan menyepakati nilai transfer sebesar 40 juta pound sterling dengan Aston Villa untuk Jacob Ramsey, dengan negosiasi antara kedua klub telah memasuki tahap akhir.
Chelsea hanya meraih hasil imbang saat menjamu Crystal Palace.
Hasil imbang ini membuat Chelsea berada di posisi kesembilan klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan satu poin, diikuti oleh Crystal Palace di peringkat 10.
Manajer Chelsea Enzo Maresca memastikan bahwa Nicolas Jackson tidak akan diturunkan dalam laga pembuka Liga Primer Inggris musim 2025/2026 melawan Crystal Palace.
Marc Guehi mempertimbangkan untuk bertahan selama satu musim lagi sebelum pergi dari Crystal Palace dengan status bebas transfer.
Putusan dari UEFA dan CAS menunjukkan bahwa prestasi olahraga menjadi tidak berarti. Tampaknya klub, organisasi, dan individu tertentu memiliki hak istimewa dan kekuatan yang unik.
