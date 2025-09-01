Aston Villa vs Crystal Palace, The Eagles Bukukan Kemenangan Perdana Musim Ini

Para pemain Crystal Palace melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Aston Villa di laga Liga Primer Inggris.(X @CPFC)

CRYSTAL Palace meraih kemenangan perdana mereka di ajang Liga Primer Inggris musim 2025-26 usai menghajar Aston Villa 3-0, Senin (1/9) dini hari WIB.

Dalam laga di Stadion Villa Park itu, sebenarnya tim tuan rumah tampil lebih dominan dengan penguasaan bola 60% berbanding 40%.

Meski begitu, The Eagles justru berhasil memecah kebuntuan di menit 21 lewat eksekusi penalti Jean-Philippe Mateta.

Wasit memberikan hadiah penalti untuk Crystal Palace usai penjaga gawang Aston Villa Marco Bizot melanggar Daichi Kamada di kotak terlarang.

Usai gol itu, tidak ada tambahan gol di babak pertama. Skor 1-0 untuk keunggulan Crystal Palace atas Aston Villa bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Crystal Palace menggandakan keunggulan mereka lewat gol Marc Guehi di menit 68 lewat tendangan kerasnya.

Sepuluh menit kemudian, Ismaila Sarr menjebol gawang Aston Villa memanfaatkan umpan dari Maxence Lacroix.

Skor 3-0 untuk kemenangan Crystal Palace atas Aston Villa bertahan hingga jeda.

Kemenangan atas Aston Villa ini merupakan kemenangan pertama bagi Crystal Palace di laga Liga Primer Inggris usai di dua laga sebelumnya bermain imbang dengan Chelsea dan Nottingham Forest.

Berkat kemenangan ini, Crystal Palace menduduki peringkat delapan klasemen Liga Primer Inggris dengan raihan lima poin dari tiga laga.

Adapun Aston Villa terpuruk di zona degradasi, di peringkat 19, dengan torehan satu poin dari tiga laga. (bbc/Z-1)