Manchester United Capai Kesepakatan Transfer Antony dengan Real Betis 

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
MANCHESTER United dikabarkan mencapai kesepakatan transfer dengan Real Betis untuk pemain asal Brasil Antony dengan skema kepindahan permanen dan sebagian komisi hasil penjualan di masa mendatang.
Kesepakatan kedua klub mencakup nilai transfer hingga mencapai 25 juta pound sterling (sekitar Rp507 miliar), dengan Manchester United juga berhak atas 50% dari nilai penjualan Antony berikutnya.
Dengan kesepakatan tersebut, Antony kini mendapatkan izin untuk bernegosiasi soal kontrak pribadi dengan Real Betis, klub tempat ia tampil cukup gemilang saat masa pinjaman musim lalu.
Menurut laporan, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum transfer ini mendapat lampu hijau final. Namun jika tuntas, kepindahan itu akan menutup kisah yang tidak sesuai harapan sejak Antony didatangkan dari Ajax pada 2022.
Winger berusia 24 tahun tersebut dibeli dengan biaya 86 juta pound sterling (Rp1,7 triliun) di masa kepelatihan Erik ten Hag.
Nilai pembelian Antony merupakan rekrutan termahal kedua dalam sejarah Manchester United setelah Paul Pogba. Meski demikian, Antony gagal memberikan dampak signifikan di Liga Primer Inggris dan kerap menuai kritik karena performa inkonsisten.
Musim lalu, kepindahan sementara dengan skema peminjaman ke Real Betis justru menjadi titik balik karirnya. Antony mencatatkan sembilan gol dalam 26 penampilan setelah datang pada Januari 2024. Performa itu membuat klub La Liga tersebut berupaya mempermanenkannya.
Sekembalinya ke Manchester United musim panas ini, Antony tidak dibawa dalam tur pramusim ke Amerika Serikat. Ia juga dipisahkan dari skuad utama untuk berlatih bersama sejumlah pemain yang tidak masuk dalam skema proyek Ruben Amorim, termasuk Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, dan Tyrel Malacia. (Ant/Z-1)
Celta Vigo dan Real Betis menjalani laga seru di awal musim La Liga, Kamis (28/8) dini hari WIB, dengan skor akhir 1-1 di Balaidos.
Real Betis, yang ditahan imbang tim promosi Elche di laga pembuka La Liga, mendominasi pertandingan kontra Alaves setelah Giovani Lo Celso mencetak gol di menit 16.
Real Betis memang tertarik untuk memperpanjang jasa Antony setelah meminjam pemain Manchester United itu pada musim lalu.
Laga Elche vs Betis berlangsung di Stadion Martinez Valero, Selasa (19/8) WIB.
Hasil imbang kontra Real Betis membuka kiprah Elche di kompetisi teratas Liga Spanyol setelah Los Franjiverdes absen dari La Liga selama dua musim.
Xavi Simons menjadi rekrutan besar ketiga Tottenham Hotspur di lini serang setelah mereka lebih dulu mengamankan transfer permanen Mohammed Kudus dan Mathys Tel.
Newcastle United mengikat Woltemade dengan kontrak jangka panjang, namun tidak dijelaskan secara detail, dan ia akan mengenakan nomor punggung 27.
Liam Delap hanya bermain 13 menit sebelum meninggalkan lapangan lebih awal usai mendapat perawatan medis. Ia langsung menuju ruang ganti sambil memegangi paha bagian belakang.
Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengaku tidak melihat eksekusi penalti Bruno Fernandes yang memastikan kemenangan 3-2 atas Burnley pada lanjutan Liga Primer Inggris.
Cody Gakpo menandai kontrak 2,5 tahun setelah bersama The Reds selama dua setengah tahun sejak bergabung dari PSV Eindhoven pada Januari 2023.
