Manchester United Capai Kesepakatan Transfer Antony dengan Real Betis 

Pemain Manchester United Antony kalah dipinjam oleh Real Betis pada musim lalu.(AFP/CRISTINA QUICLER)

MANCHESTER United dikabarkan mencapai kesepakatan transfer dengan Real Betis untuk pemain asal Brasil Antony dengan skema kepindahan permanen dan sebagian komisi hasil penjualan di masa mendatang.

Kesepakatan kedua klub mencakup nilai transfer hingga mencapai 25 juta pound sterling (sekitar Rp507 miliar), dengan Manchester United juga berhak atas 50% dari nilai penjualan Antony berikutnya.

Dengan kesepakatan tersebut, Antony kini mendapatkan izin untuk bernegosiasi soal kontrak pribadi dengan Real Betis, klub tempat ia tampil cukup gemilang saat masa pinjaman musim lalu.

Menurut laporan, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum transfer ini mendapat lampu hijau final. Namun jika tuntas, kepindahan itu akan menutup kisah yang tidak sesuai harapan sejak Antony didatangkan dari Ajax pada 2022.

Winger berusia 24 tahun tersebut dibeli dengan biaya 86 juta pound sterling (Rp1,7 triliun) di masa kepelatihan Erik ten Hag.

Nilai pembelian Antony merupakan rekrutan termahal kedua dalam sejarah Manchester United setelah Paul Pogba. Meski demikian, Antony gagal memberikan dampak signifikan di Liga Primer Inggris dan kerap menuai kritik karena performa inkonsisten.

Musim lalu, kepindahan sementara dengan skema peminjaman ke Real Betis justru menjadi titik balik karirnya. Antony mencatatkan sembilan gol dalam 26 penampilan setelah datang pada Januari 2024. Performa itu membuat klub La Liga tersebut berupaya mempermanenkannya.

Sekembalinya ke Manchester United musim panas ini, Antony tidak dibawa dalam tur pramusim ke Amerika Serikat. Ia juga dipisahkan dari skuad utama untuk berlatih bersama sejumlah pemain yang tidak masuk dalam skema proyek Ruben Amorim, termasuk Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, dan Tyrel Malacia. (Ant/Z-1)