Real Betis vs Athletic Bilbao, Menang di Estadio de La Cartuja, Los Leones Masih Sempurna

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
ATHLETIC Bilbao melanjutkan kiprah apik mereka di awal musim La Liga dengan meraih kemenangan 2-1 atas Real Betis, Senin (1/9) dini hari WIB.
Dalam laga di Estadio de la Cartuja itu, Los Leones membukukan kemenangan ketiga secara beruntun di awal musim La Liga untuk kali pertama sejak musim 2009/2010.
Tim tamu memulai dengan lebih baik ketika Yuri Berchiche mencoba peruntungannya dari jarak jauh di awal babak pertama, tetapi tembakannya melebar dari tiang gawang.
Inaki Williams, yang telah mencetak enam gol melawan Betis, kemudian mendapat umpan terobosan, tetapi Alvaro Valles dengan cepat keluar dari gawangnya untuk menghentikan upaya Williams.
Tuan rumah semakin menguasai permainan, ketika Pablo García hampir mencetak gol sebelum jeda, tetapi tendangannya dari tepi kotak penalti membentur tiang gawang.
Skor imbang tanpa gol antara Real Betis dan Athletic Bilbao bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, Real Betis mengambil momentum mereka dan Cucho Hernandez khususnya tampil lincah, melepaskan tembakan melebar dan melambung dengan dua tembakan keras.
Meski begitu, Athletic Bilbao malahan yang berhasil memecah kebuntuan di menit 60 lewat gol bunuh diri Marc Bartra yang berusaha membuang umpan silang Yuri Berchiche.
Lima menit sebelum waktu normal berakhir, Los Leones menggandakan keunggulan mereka lewat sundulan Aitor Paredes usai menyambar bola sapuan dari bek Real Betis
Di masa injury time, tepatnya di menit 90+7, Real Betis memangkas ketertinggalan mereka lewat gol sundulan Cedric Bakambu memanfaatkan umpan silang Junior Firpo.
Dua menit kemudian, dalam insiden yang aneh, penjaga gawang cadangan Athletic Bilbao Alex Padilla, yang berada di bangku cadangan diganjar kartu meraih oleh wasit.
Skor 2-1 untuk kemenangan Athletic Bilbao atas Real Betis bertahan hingga laga usai.
Berkat kemenangan ini, Athletic Bilbao menduduki peringkat kedua klasemen La Liga dengan raihan sempurna, sembilan poin dari tiga laga.
Adapun Real Betis menduduki peringkat kedelapan dengan raihan lima poin dari empat laga. (football-espana/Z-1)
Antony kini mendapatkan izin untuk bernegosiasi soal kontrak pribadi dengan Real Betis, klub tempat ia tampil cukup gemilang saat masa pinjaman musim lalu.
Celta Vigo dan Real Betis menjalani laga seru di awal musim La Liga, Kamis (28/8) dini hari WIB, dengan skor akhir 1-1 di Balaidos.
Real Betis, yang ditahan imbang tim promosi Elche di laga pembuka La Liga, mendominasi pertandingan kontra Alaves setelah Giovani Lo Celso mencetak gol di menit 16.
Real Betis memang tertarik untuk memperpanjang jasa Antony setelah meminjam pemain Manchester United itu pada musim lalu.
Laga Elche vs Betis berlangsung di Stadion Martinez Valero, Selasa (19/8) WIB.
Kemenangan atas Rayo Vallecano membuat membuat Athletic Bilbao bergabung dengan Barcelona, Real Madrid, dan Villarreal yang meraup enam poin dari dua laga di ajang La Liga.
Athletic Bilbao menang tipis 3-2 atas Sevilla di laga La Liga, Senin (18/8) dini hari WIB, setelah nyaris menyia-nyiakan keunggulan dua gol.
Gol kemenangan Arsenal dalam laga Piala Emirates kontra Athletic Bilbao dicetak oleh Viktor Gyokeres, Bukayo Saka, dan Kai Havertz.
Cody Gakpo mencetak dua gol plus satu gol bunuh diri saat Liverpool menang 3-2 atas Athletic Bilbao dalam laga pramusim di Stadion Anfield, Selasa (5/8) dini hari WIB.
Gol kemenangan Liverpool atas Athletic Bilbao di laga pramusim dicetak oleh Rio Ngumoha, Darwin Nunez, gol bunuh diri Alex Padila, dan Harvey Eliott.
