Real Betis vs Athletic Bilbao, Menang di Estadio de La Cartuja, Los Leones Masih Sempurna

Pemain Athletic Bilbao Aitor Paredes (kiri) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Real Betis di laga La Liga(AFP/CRISTINA QUICLER)

ATHLETIC Bilbao melanjutkan kiprah apik mereka di awal musim La Liga dengan meraih kemenangan 2-1 atas Real Betis, Senin (1/9) dini hari WIB.

Dalam laga di Estadio de la Cartuja itu, Los Leones membukukan kemenangan ketiga secara beruntun di awal musim La Liga untuk kali pertama sejak musim 2009/2010.

Tim tamu memulai dengan lebih baik ketika Yuri Berchiche mencoba peruntungannya dari jarak jauh di awal babak pertama, tetapi tembakannya melebar dari tiang gawang.

Inaki Williams, yang telah mencetak enam gol melawan Betis, kemudian mendapat umpan terobosan, tetapi Alvaro Valles dengan cepat keluar dari gawangnya untuk menghentikan upaya Williams.

Tuan rumah semakin menguasai permainan, ketika Pablo García hampir mencetak gol sebelum jeda, tetapi tendangannya dari tepi kotak penalti membentur tiang gawang.

Skor imbang tanpa gol antara Real Betis dan Athletic Bilbao bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Real Betis mengambil momentum mereka dan Cucho Hernandez khususnya tampil lincah, melepaskan tembakan melebar dan melambung dengan dua tembakan keras.

Meski begitu, Athletic Bilbao malahan yang berhasil memecah kebuntuan di menit 60 lewat gol bunuh diri Marc Bartra yang berusaha membuang umpan silang Yuri Berchiche.

Lima menit sebelum waktu normal berakhir, Los Leones menggandakan keunggulan mereka lewat sundulan Aitor Paredes usai menyambar bola sapuan dari bek Real Betis

Di masa injury time, tepatnya di menit 90+7, Real Betis memangkas ketertinggalan mereka lewat gol sundulan Cedric Bakambu memanfaatkan umpan silang Junior Firpo.

Dua menit kemudian, dalam insiden yang aneh, penjaga gawang cadangan Athletic Bilbao Alex Padilla, yang berada di bangku cadangan diganjar kartu meraih oleh wasit.

Skor 2-1 untuk kemenangan Athletic Bilbao atas Real Betis bertahan hingga laga usai.

Berkat kemenangan ini, Athletic Bilbao menduduki peringkat kedua klasemen La Liga dengan raihan sempurna, sembilan poin dari tiga laga.

Adapun Real Betis menduduki peringkat kedelapan dengan raihan lima poin dari empat laga. (football-espana/Z-1)