Basuki Eka Purnama
10/8/2025 04:01
Arsenal vs Athletic Bilbao, The Gunners Menang Telak di Piala Emirates
Laga pramusim Piala Emirates antara Arsenal dan Athletic Bilbao(AFP/GLYN KIRK )

ARSENAL tampil dominan saat menang telak 3-0 atas Athletic Bilbao di laga pramusim Piala Emirates di Stadion Emirates, Sabtu (9/8).

Anak-anak asuhan Mikel Arteta tampil agresif dan berhasil mengamankan kemenangan berkat gol-gol dari Viktor Gyokeres, Bukayo Saka, dan Kai Havertz.

Laga langsung memanas di menit kedua ketika Viktor Gyokeres dijatuhkan oleh bek Athletic, Yuri Berchiche, yang berujung kartu kuning.

Arsenal mengancam pada menit ke-7 melalui tembakan Bukayo Saka, tetapi kiper Unai Simon berhasil menepisnya.

Athletic mencoba membalas lewat Alex Berenguer pada menit ke-10, tetapi upaya mereka dimentahkan dengan mudah oleh kiper David Raya.

Arsenal membuka keunggulan pada menit ke-34 melalui sundulan Gyokeres, yang memanfaatkan umpan silang akurat dari Martin Zubimendi. Skor menjadi 1-0.

Hanya dua menit berselang, Gabriel Martinelli menyisir sisi pertahanan Athletic dan mengoper bola kepada Saka, yang dengan dingin mencetak gol kedua Arsenal. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua, Arsenal tetap menguasai permainan. Gyokeres nyaris mencetak gol keduanya pada menit ke-61, tetapi sundulannya masih bisa digagalkan Unai Simon.

Athletic kesulitan menembus pertahanan Arsenal yang solid dan agresif dalam penguasaan bola. Puncaknya, Kai Havertz menutup pesta gol Arsenal pada menit ke-82 melalui aksi solo-run brilian yang diakhiri dengan tembakan keras ke gawang Athletic Bilbao.

Hingga peluit panjang berbunyi, Athletic tak mampu membalas. Arsenal pun mengunci kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 3-0.

Kemenangan ini menegaskan Arsenal sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan di Liga Primer Inggris musim 2025-26, dengan performa menyerang yang tajam dan pertahanan yang kokoh. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik
