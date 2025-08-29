Liverpool vs Arsenal: Duel Panas Penentu Awal Perburuan Gelar Liga Premier

Ilustrasi.(Youtube Premier League)

ENAM poin sempurna telah dikumpulkan Liverpool dan Arsenal di awal Liga Premier 2025/26. Keduanya akan saling berhadapan pada pekan ketiga di Anfield, Minggu (31/8).

Pertemuan ini menjadi sorotan utama karena mempertemukan juara bertahan dengan pesaing utama gelar musim lalu. Meski sama-sama meraih hasil maksimal, Arsenal sementara berada di puncak klasemen berkat pertahanan solid mereka.

Tim asuhan Mikel Arteta sudah mencetak enam gol tanpa sekalipun kebobolan, termasuk kemenangan besar 5-0 atas Leeds United setelah menundukkan Manchester United.

Liverpool justru lebih produktif dengan tujuh gol, tetapi lini belakang mereka belum tampil meyakinkan. Bahkan, remaja 17 tahun Rio Ngumoha harus menjadi penyelamat saat The Reds menghadapi Newcastle United pada awal pekan.

Sejarah panjang pertemuan keduanya menunjukkan persaingan ketat. Sejak laga pertama pada 1893 yang dimenangkan Liverpool 5-0, kedua tim telah bertemu 244 kali.

Liverpool unggul tipis dengan 95 kemenangan. Arsenal mengoleksi 83. Sebanyak 66 laga lainnya berakhir imbang.

Musim lalu, keduanya bermain imbang dua kali di Liga Premier, masing-masing 2-2, termasuk momen ketika Arsenal bangkit dari ketertinggalan dua gol di Anfield pada Mei 2025.

Dalam enam laga terakhir di liga, The Gunners juga tak terkalahkan melawan Liverpool.

Arsenal bahkan mampu mengalahkan Liverpool di Emirates pada musim 2022/23 dan 2023/24, serta pulang dengan satu poin dari Anfield.

Namun, Liverpool pernah memberi luka besar pada Januari 2024 ketika menyingkirkan Arsenal dari Piala FA lewat kemenangan 2-0.

Dalam periode sebelumnya, tim asuhan Arteta juga sempat kesulitan. Dari Oktober 2020 hingga Maret 2022, mereka gagal mencetak gol dalam enam pertemuan kontra Liverpool di bawah Jurgen Klopp, meski akhirnya berhasil menang lewat adu penalti di Piala EFL setelah bermain imbang tanpa gol.

Di sisi lain, Liverpool tercatat terakhir kali gagal mencetak gol melawan Arsenal di Liga Premier pada Agustus 2015, dalam laga imbang tanpa gol di Emirates saat Brendan Rodgers masih menjadi pelatih.

Dalam catatan pencetak gol terbanyak di duel ini, Robbie Fowler masih memimpin dengan 12 gol, disusul Roberto Firmino dengan 11. Mohamed Salah sudah mengoleksi 10 gol, sementara Thierry Henry berada di angka sembilan. (Sportsmole/I-2)