Athletic Bilbao vs Sevilla, Atasi Kebangkitan Los Palanganas, Los Leones Menang Tipis

Penyerang Athletic Bilbao Nico Williams melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Sevilla di laga La Liga.(AFP/ANDER GILLENEA)

ATHLETIC Bilbao menang tipis 3-2 atas Sevilla di laga La Liga, Senin (18/8) dini hari WIB, setelah nyaris menyia-nyiakan keunggulan dua gol.

Kemenangan di Stadion San Mames itu membuat Los Leones tidak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir kontra Los Palanganas dengan hasil empat kemenangan dan sekali seri.

Athletic Bilbao mengawali pertandingan dengan lebih baik, meskipun tim tamu mencatatkan tembakan tepat sasaran pertama, dengan Unai Simon menggagalkan upaya Akor Adams.

Simon kemudian hampir tersengat pada menit ke-20 ketika Dodi Lukebakio berlari cepat di sisi kiri, dan dengan kiper tuan rumah bergerak keluar dari garisnya untuk mengantisipasi umpan silang, umpan pemain sayap Sevilla tersebut terdefleksi dengan buruk oleh Mikel Jauregizar dan membentur tiang gawang sebelum jatuh ke tangan Simon.

Pada menit ke-34, Athletic Bilbao memiliki peluang untuk unggul ketika umpan tajam Alex Berenguer mencapai Nico Williams, yang kemudian dijatuhkan di kotak penalti oleh Juanlu.

Williams yang menjadi eksekutor sukses mengecoh kiper Sevilla Orjan Nyland untuk membawa Athletic Bilbao unggul 1-0.

Baru saja menandatangani kontrak baru yang mengikat masa depannya dengan Athletic, Nico Williams memainkan peran kunci dalam menggandakan keunggulan timnya di menit 43, menciptakan pergerakan yang memukau sebelum umpan silangnya yang terdefleksi mengarah ke Maroan Sannadi untuk diceploskan ke gawang dari jarak dekat.

Skor 2-0 untuk keunggulan Athletic Bilbao atas Sevilla bertahan hingga jeda.

Nico Williams nyaris mencetak gol ketiga Athletic Bilbao setelah jeda, namun upayanya membentur tiang kiri gawang Sevilla.

Pada menit 60, Dodi Lukebakio memangkas ketertinggalan Sevilla lewat tendangan jarak jauh yang tidak bisa ditahan Simon.

Tidak lama kemudian, Adams menguji Simón dua kali secara beruntun saat tim tamu nyaris menyamakan kedudukan.

Los Palanganas berhasil menyamakan kedudukan di menit 72. Adnan Januzaj, yang masuk pada menit 71, langsung dilanggar, dan tendangan bebas cepat yang dihasilkan akhirnya mengarah ke Juanlu yang memberikan umpan kepada Lucien Agoume, yang dengan gemilang menyambar bola ke gawang.

Athletic Bilbao kembali unggul pada menit 81 ketika umpan silang pendek Nico Williams yang tajam disambar dengan agak kurang sempurna oleh pemain pengganti sekaligus debutan Robert Navarro dan masuk ke gawang Sevilla.

Skor 3-2 untuk kemenangan Athletic Bilbao atas Sevilla bertahan hingga laga berakhir.

Sevilla belum pernah memenangkan pertandingan pembuka mereka dalam empat musim La Liga terakhir, tetapi pelatih kepala baru Matías Almeyda pasti akan terpacu oleh semangat yang ditunjukkan timnya. (football-espana/Z-1)