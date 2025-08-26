Athletic Bilbao vs Rayo Vallecano, Eksekusi Penalti Oihan Sancet Pastikan Kemenangan Los Leones

Gelandang Athletic Bilbao Oihan Sancet (kanan) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Rayo Vallecano di laga La Liga.(AFP/ANDER GILLENEA )

ATHLETIC Bilbao menang tipis 1-0 atas Rayo Vallecano di laga La Liga, Selasa (26/8) dini hari WIB.

Kemenangan dalam laga San Mames itu membuat Los Leones mencatatkan hasil sempurna di dua laga awal La Liga, catatan terbaik mereka sejak 2013.

Gol kemenangan Athletic Bilbao dicetak oleh Oihan Sancet dari titik penalti di menit 66.

Kemenangan itu membuat membuat Athletic Bilbao bergabung dengan Barcelona, Real Madrid, dan Villarreal yang meraup enam poin dari dua laga di ajang La Liga.

Sancet menjadi pahlawan kemenangan Los Leones setelah kembali bermain usai absen selama tiga pekan akibat cedera lutut yang dialaminya di laga pramusim kontra Liverpool.

Sebelumnya, Real Madrid menang 3-0 atas klub promosi Osasuna, Barcelona bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk menang 3-2 atas Levante, dan Villarreal menang telak 5-0 atas Girona. (football-espana/Z-1)