Athletic Bilbao vs Rayo Vallecano, Eksekusi Penalti Oihan Sancet Pastikan Kemenangan Los Leones

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
ATHLETIC Bilbao menang tipis 1-0 atas Rayo Vallecano di laga La Liga, Selasa (26/8) dini hari WIB.
Kemenangan dalam laga San Mames itu membuat Los Leones mencatatkan hasil sempurna di dua laga awal La Liga, catatan terbaik mereka sejak 2013.
Gol kemenangan Athletic Bilbao dicetak oleh Oihan Sancet dari titik penalti di menit 66.
Kemenangan itu membuat membuat Athletic Bilbao bergabung dengan Barcelona, Real Madrid, dan Villarreal yang meraup enam poin dari dua laga di ajang La Liga.
Sancet menjadi pahlawan kemenangan Los Leones setelah kembali bermain usai absen selama tiga pekan akibat cedera lutut yang dialaminya di laga pramusim kontra Liverpool.
Sebelumnya, Real Madrid menang 3-0 atas klub promosi Osasuna, Barcelona bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk menang 3-2 atas Levante, dan Villarreal menang telak 5-0 atas Girona. (football-espana/Z-1)
Athletic Bilbao menang tipis 3-2 atas Sevilla di laga La Liga, Senin (18/8) dini hari WIB, setelah nyaris menyia-nyiakan keunggulan dua gol.
Gol kemenangan Arsenal dalam laga Piala Emirates kontra Athletic Bilbao dicetak oleh Viktor Gyokeres, Bukayo Saka, dan Kai Havertz.
Cody Gakpo mencetak dua gol plus satu gol bunuh diri saat Liverpool menang 3-2 atas Athletic Bilbao dalam laga pramusim di Stadion Anfield, Selasa (5/8) dini hari WIB.
Gol kemenangan Liverpool atas Athletic Bilbao di laga pramusim dicetak oleh Rio Ngumoha, Darwin Nunez, gol bunuh diri Alex Padila, dan Harvey Eliott.
Athletic Bilbao resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Nico Williams hingga 2035. Keputusan sang winger muda itu sekaligus meredam spekulasi kepindahannya ke raksasa La Liga, Barcelona.
Girona membuka musim La Liga mereka dengan kekalahan 1-3 atas Rayo Vallecano.
Berkat hasil imbang dengan Real Betis, Rayo Vallecano berada di peringkat delapan klasemen La Liga dengan raihan 48 poin, Posisi itu merupakan posisi kualifikasi Liga Konferensi UEFA.
Berkat kemenangan atas Las Palmas, Rayo Vallecano naik ke peringkat tujuh klasemen La Liga dengan raihan 47 poin, unggul satu poin atas peringkat delapan Celta Vigo.
Rayo Vallecano meraih kemenangan tipis 1-0 atas Getafe dalam derby yang krusial, memperbaiki peluang mereka untuk kualifikasi Eropa musim 2024/25.
Atletico Madrid menjaga asa tipis untuk meraih gelar La Liga 2025 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Rayo Vallecano.
