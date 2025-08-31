Cody Gakpo Perpanjang Kontrak di Liverpool

Headline
CODY Gakpo menandatangani kontrak jangka panjang dengan Liverpool, Sabtu (30/8).
"Gakpo resmi memperpanjang kontrak selama dua setengah tahun bersama the Reds, yang diteken di AXA Training Centre," kata Liverpool di laman daring resmi mereka.
Menurut TalkSPORT, Gakpo menandai kontrak 2,5 tahun setelah bersama The Reds selama dua setengah tahun sejak bergabung dari PSV Eindhoven pada Januari 2023.
Dalam wawancara dengan Liverpoolfc.com, Gakpo mengungkapkan rasa senangnya atas perpanjangan kontrak ini.
"Saya sangat bersyukur bisa memperpanjang kontrak di klub yang luar biasa ini. Saya merasa seperti di rumah, begitu juga keluarga saya. Ini adalah keputusan besar, dan saya sangat menikmati setiap momen bersama tim yang hebat ini," ujar pemain berusia 26 tahun tersebut.
Sejak bergabung dengan Liverpool, Gakpo telah tampil dalam 131 pertandingan, mencetak 42 gol, dan menyumbang 16 assist.
Dia juga telah meraih trofi Liga Primer Inggris dan Piala Liga, sedangkan di level internasional telah mencatat 40 penampilan untuk timnas Belanda.
Pada musim 2025/2026, Gakpo tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan awal Liverpool.
Dia mencetak satu gol dalam kemenangan hari pembukaan Liga Primer Inggris melawan Bournemouth dan menyumbangkan dua assist saat mengalahkan Newcastle United.
Gakpo menegaskan ambisinya untuk meraih lebih trofi lebih banyak lagi bersama Liverpool.
"Kami juga ingin menjuarai Liga Champions dan piala lainnya," katanya.
Perpanjangan kontrak ini semakin memperkuat komitmen Gakpo dalam membawa kesuksesan lebih besar bagi Liverpool. (Ant/Z-1)
