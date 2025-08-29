Chelsea Dapatkan Alejandro Garnacho, Kini Bidik Xavi Simons

Ilustrasi(Dok Ist)

CHELSEA akhirnya mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk mendatangkan Alejandro Garnacho setelah melalui proses negosiasi panjang.

Transfer pemain internasional Argentina berusia 21 tahun itu disepakati senilai £40 juta atau US$51 juta, lebih rendah dari permintaan awal United sebesar £50 juta. Tawaran perdana Chelsea bahkan sempat bernilai setengahnya, sebelum kedua klub bertemu di angka tengah.

Garnacho dijadwalkan menjalani tes medis di Stamford Bridge pada Jumat (29/8). Dia telah menyetujui kontrak berdurasi tujuh tahun dan rencananya akan diperkenalkan secara resmi kepada publik pada Sabtu (30/8), tepat sebelum laga derby London barat kontra Fulham. Sebagai bagian dari kesepakatan, Manchester United juga menambahkan klausul penjualan kembali sebesar 10%.

Mantan pemain andalan akademi United itu meninggalkan Old Trafford setelah mencatat 144 penampilan dengan torehan 26 gol. Namun, performanya menurun musim lalu dan hubungannya dengan manajer Ruben Amorim merenggang, terutama usai komentarnya setelah kekalahan di final Liga Europa melawan Tottenham. Sejak akhir musim lalu, dia lebih banyak berlatih terpisah dari tim utama.

Meski sempat terbuka untuk bertahan di Old Trafford, Garnacho menjadikan Stamford Bridge sebagai tujuan utama. Dia berambisi tetap bermain di Premier League dan merasakan atmosfer Liga Champions.

Nantinya, dia akan bersaing ketat memperebutkan posisi utama bersama Pedro Neto, Jamie Gittens dan Estevao Willian.

Chelsea sendiri belum menghentikan aktivitas transfer musim panas ini. Setelah pengeluaran hampir mencapai £300 juta atau US$381 juta.

The Blues kini mengalihkan perhatian pada Xavi Simons dari RB Leipzig. Klub London tersebut dikabarkan sudah memiliki kesepakatan personal dengan Simons, namun masih menunggu perkembangan situasi sebelum melayangkan tawaran resmi.

Di sisi lain, Tottenham justru selangkah lebih maju. Spurs hampir mencapai kata sepakat dengan Leipzig melalui tawaran £60 juta atau US$76 juta.

Meskipun Simons lebih condong ke Chelsea, ia juga tidak menutup diri untuk pindah ke London utara. Kondisi ini membuat Chelsea mempertimbangkan untuk menyamai tawaran Spurs setelah keberhasilan mendatangkan Garnacho.

Tottenham sendiri masih waspada terhadap potensi manuver Chelsea, terutama setelah sebelumnya gagal mendapatkan Eberechi Eze yang justru berlabuh ke Arsenal.

Untuk menyeimbangkan neraca keuangan, Chelsea juga tengah membuka pintu keluar bagi sejumlah pemain.

Nama-nama seperti Christopher Nkunku dan Nicolas Jackson masuk daftar jual, sementara Raheem Sterling serta Ben Chilwell sedang dicarikan klub baru sebelum bursa transfer resmi ditutup pada Senin mendatang. (H-2)