Thomas Frank Akui Tottenham Spur Tidak Mampu Samai Performa Lawan, Kalah Telak dari Bayern 4-0

Thomas Frank(https://www.tottenhamhotspur.com/)

PELATIH Tottenham Hotspur Thomas Frank mengakui bahwa timnya mengalami "kombinasi buruk dalam pertandingan melawan Bayern Munchen. "Bayern bermain dalam level terbaiknya, dan kami tidak mampu melakukan hal yang sama," kata dia.

Juara Bundesliga itu mencetak empat gol impresif tanpa balas di Allianz Arena – dan sebenarnya bisa saja mencetak lebih banyak gol – sehingga pertandingan berakhir dengan skor 4-0.

Menurut Frank, pertandingan tersebut berakhir mengecewakan mengingat secara umum timnya bermain selama pramusim dengan memetik hasil yang positif. Frank menegaskan bahwa ia ingin melihat lebih banyak energi dari para pemain pada malam itu.

Baca juga : Tottenham Tunjuk Thomas Frank sebagai Pelatih Baru

"Kami jelas bermain melawan tim yang sangat bagus malam ini," ujarnya kepada SPURSPLAY.

Bayern, menurut dia. adalah salah satu tim yang mungkin difavoritkan untuk memenangkan Liga Champions. "Mereka bermain bagus, sementara kami tidak, itu kombinasi yang buruk, tetapi kami pasti akan belajar dari kekalahan ini. Saya sudah mendapatkan beberapa jawaban yang akan kami pertimbangkan dan kami akan merenungkannya dengan tenang setelah pertandingan dan menelaahnya. Selain itu, sepertinya kami kekurangan energi yang perlu kami temukan – tidak ada tim yang bisa bermain tanpa energi itu," jelas dia.

Saat ini, timnya mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan Piala Super UEFA melawan Paris Saint-Germain pada hari Rabu pekan depan.

Baca juga : Thomas Frank Kantongi Sejumlah Nama Jika Son Heung-Min Hengkang

“Kami akan 100 persen siap untuk pertandingan itu, saya tidak ragu tentang itu,” tambah dia.

“Masih ada enam hari ke depan, kami akan menjalani pekan yang normal untuk pertama kalinya dalam dua pekan terakhir, jadi dengan segalanya – hanya beristirahat, mengurangi perjalanan, memberi energi kepada para pemain, tiga atau empat sesi latihan yang bagus – maka kami akan siap melawan PSG.”

Hasil pertandingan di Jerman adalah kekalahan pertama Tottenham Spur di musim panas. Frank menggarisbawahi pentingnya konsistensi saat timnya menuju awal musim kompetisi.

Menilai pramusim secara umum, ia berkata: “Secara keseluruhan, dari awal hingga sekarang, saya pikir secara keseluruhan hasilnya positif. Performa dan hasil hari ini memang negatif, tetapi secara keseluruhan ada beberapa penampilan yang sangat positif – melawan Arsenal, kami cukup puas dengan banyak hal di pertandingan melawan Newcastle."

Ia menyoroti pentingnya konsistensi yang ingin dia tanamkan pada para pemain. "Memang butuh sedikit waktu untuk mencapai level konsistensi yang kami inginkan, tetapi saya yakin kami akan mencapainya," pungkasnya. (H-2)