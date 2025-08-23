Savinho Diiming-imingi Jelang Tottenham Versus City

Pelatih Manchester City Pep Guardiola (kiri) dan pelatih Tottenham Hotspur Thomas Frank. Manchester City akan menjamu Tottenham Hotspur di Stadion Etihad, Manchester, hari ini.(AFP)

TOTTENHAM Hotspur dilaporkan tengah bersiap memecahkan rekor transfer klub dengan merekrut Savinho. Winger muda asal Brasil itu disebut ingin meninggalkan Manchester City demi mendapatkan menit bermain reguler dan Spurs muncul sebagai tujuan utama.

Spurs berencana mendatangkan dua penyerang baru sebelum bursa transfer ditutup. Posisi playmaker nomor 10 serta pemain sayap menjadi prioritas utama. Namun, rencana merekrut Eberechi Eze terhambat setelah Arsenal ikut membidik sang pemain. Savinho sejauh ini belum mendapat izin keluar dari City.

Menurut informasi, Savinho memberi mandat kepada agennya untuk mengusahakan kepindahan ke Spurs. Agen pemain berusia 21 tahun itu kini bekerja keras untuk melunakkan sikap Manchester City. Keputusan ini tidak lepas dari ambisi Savinho tampil di Piala Dunia 2026 yang membuatnya membutuhkan kesempatan bermain secara reguler.

Manajer Tottenham, Thomas Frank, juga menjadi faktor penting. Dia diketahui sejak lama mengagumi kemampuan Savinho dan menganggapnya sebagai pemain yang dapat langsung menjadi bagian penting skuad inti.

Angka tawaran

Tottenham dikabarkan siap mengajukan tawaran hingga €85 juta (US$92,65 juta atau sekitar Rp1,5 triliun) termasuk bonus agar City bersedia melepas sang winger. Angka tersebut akan melampaui rekor transfer klub yang sebelumnya dipegang Dominic Solanke dari Bournemouth senilai €75 juta (US$81,75 juta).

Meskipun demikian, hingga kini City belum menunjukkan tanda-tanda bersedia melepas Savinho. Jika transfer terwujud, klub Etihad diyakini akan bergerak mendatangkan pengganti, salah satunya Rodrygo dari Real Madrid.

Savinho mendorong penuh kepindahan ini, termotivasi oleh peluang tampil reguler di Spurs. Agen sang pemain terus melakukan pembicaraan dengan pihak City demi membuka jalan keluar.

Dengan bursa transfer yang masih menyisakan sekitar 10 hari, peluang kesepakatan tetap terbuka. Ambisi pribadi Savinho dan keseriusan Tottenham untuk mengeluarkan dana besar diyakini bisa menjadi kunci tercapainya transfer bergengsi ini.

Duel paling ditunggu

Di tengah kabar transfer Savinho, Manchester City akan melawan Tottenham Hotspur di Stadion Etihad, Manchester, hari ini, sekitar pukul 18.30 WIB. Ini merupakan pekan kedua Liga Primer Inggris yang dimulai dini hari ini WIB.

Kedua tim sama-sama mengawali musim dengan kemenangan meyakinkan. Karenanya, duel ini menjadi salah satu yang paling ditunggu.

Skuad Pep Guardiola tampil garang di laga pembuka dengan kemenangan 4-0 atas Wolves. Erling Haaland kembali menunjukkan ketajamannya dengan dua gol, menegaskan statusnya sebagai mesin gol paling berbahaya di liga.

Pemain baru, Tijani Reijnders dan Rayan Cherki, turut menyumbang gol perdana mereka. Penampilan bek anyar Rayan Ait-Nouri juga menyita perhatian dalam debutnya melawan mantan klub.

Dengan hasil itu, City langsung memuncaki klasemen berkat keunggulan selisih gol. Namun, Guardiola masih menghadapi sejumlah tantangan.

Rodri diragukan tampil karena belum sepenuhnya pulih dari cedera. Di bawah mistar, James Trafford kembali dipercaya menggantikan Ederson yang absen.

Masa depan Manuel Akanji masih belum jelas. Savinho juga tidak masuk skuad pekan lalu. Di lini serang, Rayan Cherki dan Omar Marmoush diperkirakan berpeluang besar mengisi starter.

Tendangan salto

Tottenham asuhan Thomas Frank juga mencatat kemenangan impresif saat menumbangkan Burnley 3-0 di kandang. Richarlison menjadi bintang dengan dua gol, termasuk satu tendangan salto spektakuler yang memukau penonton. Brennan Johnson menambahkan gol ketiga, memperpanjang performa positif sejak bergabung.

Mohamed Kudus tampil sebagai kejutan terbesar. Gelandang Ghana itu langsung mencetak dua assist dalam debutnya, memikat suporter dengan visi dan energinya.

Joao Palhinha kemungkinan besar mendapat kesempatan starter setelah performa solid, meski Thomas Frank masih menunggu kepastian kondisi Destiny Udogie dan Yves Bissouma yang cedera.

Spurs juga harus kehilangan Dejan Kulusevski untuk waktu lama dan James Maddison yang absen. Situasi ini membuat klub mempertimbangkan opsi baru di lini serang. Eberechi Eze pun masuk dalam radar transfer.

Dengan sama-sama tampil percaya diri di pekan perdana, bentrokan antara Manchester City dan Tottenham diprediksi berlangsung ketat. City berupaya mempertahankan posisi puncak klasemen. Spurs ingin membuktikan diri sebagai penantang serius sejak awal musim. (Teamtalk/Onefootball/I-2)