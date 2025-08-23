Hasil Man City vs Tottenham: The Lilywhites Diyakini Kompetitif Musim Ini

Joao Palhinha melakukan selebrasi.(Instagram/Spursofficial)

Legenda Tottenham Hotspur, Gary Mabbutt, optimistis the Lilywhites mampu tampil kompetitif di musim ini. Keyakinan itu muncul setelah keberhasilan Spurs menjuarai Liga Europa musim lalu yang merupakan sebuah pencapaian besar bagi klub. Terlebih, pada pekan kedua Liga Primer Inggris, Tottenham berhasil memecundangi Manchester City di Etihad Stadium. Laga Man City vs Tottenham berakhir dengan skor 0-2.

Mabbutt menilai pengalaman mengangkat trofi Eropa memberikan dorongan mental yang luar biasa baik bagi para pemain maupun suporter.

“Setelah hasil fantastis di Bilbao tahun lalu, para pemain mulai tahu bagaimana rasanya meraih kesuksesan. Begitu juga dengan para penggemar yang sudah lama menantikannya. Kini, baik pemain maupun fans sama-sama menginginkan lebih banyak kemenangan,” ujar Mabbut selepas acara nonton bareng Manchester City vs Tottenham yang digelar Sharp Indonesia di Jakarta, Sabtu (23/8) malam.

Baca juga : Hasil Man City vs Tottenham: The Lilywhites Menang berkat Mentalitas

.Mabbutt menegaskan Tottenham akan menargetkan kemenangan di setiap ajang yang mereka ikuti musim ini.

“Musim ini, kami akan berusaha menjuarai setiap kompetisi. Setiap trofi yang kami ikuti, kami ingin menangkan,” tegasnya.

Pemain yang pernah mengangkat Piala UEFA 1984 dan memimpin Spurs menjuarai Piala FA 1991 itu juga merasa bangga melihat generasi Spurs saat ini mampu mengulang sejarah serupa di Eropa musim lali. Baginya, momen ketika Son Heung-min dan kawan-kawan mengangkat trofi Liga Europa beberapa membawa kenangan tersendiri.

Baca juga : Man City vs Tottenham: The Citizens Dipermalukan di Kandang 0-2

Lebih jauh, Mabbutt menilai Tottenham saat ini berada dalam posisi yang sangat baik untuk berkembang dengan skuad yang ada.

“Kami punya stadion terbaik di dunia, juga pusat latihan terbaik. Sekarang yang perlu dikerjakan adalah membangun tim terbaik,” tambahnya.

Musim 2025/2026 ini, dinamika terjadi di kursi pelatih. Tottenham kini dipimpin oleh Thomas Frank yang datang dari Brentford. Frank datang ke Tottenham dengan catatan apik berhasil mengantarkan Brentford promosi ke Liga Primer. Dia dinilai bisa menghadirkan konsistensi di meski dengan skuad terbatas.

Ini menjadi kali pertama Gary Mabbutt datang ke Indonesia. Dia mengaku terkesan dengan keramahan semua orang. Mabbutt, yang tepat berulang tahun ke-64 pada 23 Agustus, dalam kesempatan tersebut juga mendapat kejutan hadiah ulang tahun dari penyelenggara dan suporter Tottenham Indonesia. (E-3)