Man City vs Tottenham: The Citizens Dipermalukan di Kandang 0-2

MANCHESTER City harus menelan kekalahan perdana musim ini usai dipermalukan Tottenham Hotspur 0-2 pada pekan kedua Liga Primer Inggris 2025-2026 di Stadion Etihad, Sabtu (23/8).

Sejak awal laga, duel berlangsung sengit. Kedua tim saling adu taktik di lini tengah, membuat kebuntuan tak kunjung terpecah dalam 30 menit pertama. City sempat menguasai bola lebih banyak, tetapi pertahanan Spurs tampil rapat dan disiplin.

Tottenham akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-35 lewat sontekan Brennan Johnson. Gol sempat dicek VAR karena dugaan offside, namun tetap disahkan wasit. Menjelang turun minum, The Lilywhites menggandakan skor melalui sepakan keras Joao Palhinha (45+2’) setelah kesalahan build-up lini belakang The Citizens. Spurs pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Di paruh kedua, The Citizens mencoba bangkit. Erling Haaland dkk terus menggempur pertahanan Tottenham. Namun, solidnya lini belakang tim tamu membuat peluang City selalu kandas. Beberapa kali Spurs bahkan balik mengancam lewat serangan cepat yang merepotkan John Stones dan kolega.

Pep Guardiola melakukan sejumlah pergantian pemain, tetapi tak banyak mengubah jalannya pertandingan. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 2-0 untuk Tottenham tetap bertahan.

Kemenangan ini mengantarkan Spurs ke puncak klasemen sementara dengan enam poin dari dua laga. Sementara Manchester City harus puas tertahan di peringkat keempat dengan tiga poin dari dua pertandingan. (P-4)