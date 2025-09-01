Dominik Szoboszlai Mengaku Ambil Risiko Saat Cetak Gol Tendangan Bebas ke Gawang Arsenal

Headline
GELANDANG Liverpool Dominik Szoboszlai berbicara tentang keberanian mengambil risiko yang ia tempuh saat mencetak gol dari tendangan bebas yang menjadi penentu kemenangan 1-0 atas Arsenal di laga lanjutan Liga Primer Inggris 2025/2026 di Anfield, Minggu (31/8) malam WIB.
Pemain bernomor punggung 8 itu mengaku sejak awal musim banyak berkesempatan mengasah kemampuan tendangan bebas di sesi latihan Liverpool, tetapi percobaan yang ia lakukan di sesi latihan berjarak lebih dekat.
"Sejujurnya, tendangan bebas ini tidak kulatih dalam beberapa pekan terakhir, karena kami cenderung menembak dari jarak lebih dekat, dan jika jaraknya lebih dekat, saya akan menendang dengan teknik berbeda," kata Szoboszlai dalam komentar pascalaga di situs resmi Liverpool.
"Tapi, saya harus mengambil risiko dan menendang sedikit lebih keras, karena saya tahu (David) Raya kerap melompat di balik pagar hidup dan punya kemampuan luar biasa," tambahnya.
Menurut Szoboszlai, jika tendangannya lebih ke dalam, Raya mungkin dapat menjangkau dan menghalau bola.
Szoboszlai memutuskan melepaskan tendangan keras dari jarak lebih dari 27 meter, melayang melewati pagar hidup, dan tidak terjangkau Raya sebelum membentur tiang kiri melesak ke dalam gawang.
Gol itu sekaligus menandai gol tendangan bebas langsung penentu kemenangan pertama Liverpool di kancah Liga Primer Inggris dalam 18 tahun, setelah terakhir kali pendahulu Szoboszlai, Steven Gerrard, mengunci kemenangan dari tendangan bebas kontra Aston Villa pada Agustus 2007.
Setelah golnya, Szoboszlai kembali disorot tepat pada menit ketujuh waktu tambahan, saat kamera tayangan ulang memperlihat bola mengenai lengannya di dalam kotak penalti Liverpool.
Namun, kapten timnas Hongaria itu mengaku tidak menyadari adanya peninjauan oleh asisten wasit video (VAR) terkait insiden tersebut.
"Sejujurnya, jika Anda tak memberi tahu, saya tidak akan ingat. Situasi sepak pojok atau lemparan ke dalam seperti hutan yang rimbun. Saya bahkan tidak sadar jika seseorang menyentuh lengan saya, entahlah," ujar Szoboszlai.
Tendangan bebas Szoboszlai memastikan Liverpool menjaga catatan sempurna di tiga laga awal musim sekaligus merangsek naik ke puncak klasemen sementara dengan raihan sembilan poin.
Liverpool dijadwalkan melawat ke markas tim promosi Burnley di Turf Moor, Minggu (14/9). (Ant/Z-1)
