Liverpool Satu-Satunya Tim Sapu Tiga Kemenangan pada Awal Musim Liga Inggris

LIVERPOOL kembali menunjukkan ketangguhan mentalitasnya saat menundukkan Arsenal 1-0 dalam laga panas pekan ke-3 Liga Primer Inggris di Anfield, Minggu (31/8) malam. Berkat hasil itu, the Reds sebagai juara bertahan menjadi satu-satunya tim yang masih menyapu bersih kemenangan di tiga pekan awal.

Gol tunggal yang dicetak Dominik Szoboszlai melalui tendangan bebas indah pada menit ke-83 menjadi penentu kemenangan the Reds sekaligus menjaga rekor sempurna mereka di awal musim.

Sang pelatih Arne Slot merasakan kekuatan utama timnya tidak hanya datang dari kualitas individu melainkan dari semangat pantang menyerah seluruh pemain. Meski skuad tengah dalam tahap pembaruan setelah perombakan besar musim lalu, Slot menilai semangat kolektif pemain sudah terbukti menjadi pembeda.

“Kami tidak sempurna, musim lalu kami juga tidak sempurna, tetapi kami memiliki mentalitas yang hebat dan semua orang bekerja keras untuk memastikan hasil bisa diraih,” ujar Slot.

Kemenangan atas Arsenal melengkapi tren dramatis Liverpool di tiga laga awal musim ini. Sebelumnya, mereka juga menekuk Bournemouth dan Newcastle lewat gol-gol telat.

Di kubu lawan, Arsenal datang dengan ambisi besar usai belanja lebih dari 250 juta ppundsterling demi merebut gelar liga pertama sejak 2004. Namun, absennya Bukayo Saka dan Kai Havertz membuat lini depan mereka tumpul.

Striker anyar Viktor Gyokeres kesulitan menembus pertahanan yang dipimpin Virgil van Dijk. Hanya Noni Madueke menjadi satu-satunya ancaman serius bagi Liverpool.

The Reds sendiri nyaris unggul lebih cepat tetapi gol Cody Gakpo dianulir karena posisi offside. Szoboszlai akhirnya memecah kebuntuan dengan sepakan bebas melengkung yang bersarang indah di tiang kanan gawang David Raya.

Gol tersebut tidak hanya mengamankan tiga poin bagi Liverpool tetapi juga menegaskan diri sebagai tim yang tetap sulit ditaklukkan meski masih dalam proses penyempurnaan di bawah Slot. (AFP/I-3)