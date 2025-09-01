James Milner Jadi Pencetak Gol Tertua Kedua di Liga Primer Inggris

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
GELANDANG Brighton and Hove Albion James Milner menjadi pemain tertua kedua yang mencetak gol sepanjang sejarah Liga Primer Inggris.
Gol penalti Milner ke gawang mantan timnya, Manchester City, di menit ke-67 laga lanjutan Liga Primer Inggris di Stadion Amex, Brighton, Minggu (31/8) malam WIB, membuatnya mencetak rekor tersebut.
Dilansir dari laman daring Liga Primer Inggris, Milner, yang berusia 39 tahun 239 hari, menjadi pemain tertua kedua yang mencetak gol di Liga Primer Inggris.
Rekor pemain tertua yang mencatatkan gol di Liga Primer Inggris kini masih dipegang Teddy Sheringham, yang mencetak gol kala berusia 40 tahun 268 hari.
Rekor lainnya yang dipecahkan mantan pemain tengaj Liverpool itu yakni sebagai pencetak gol penalti tertua di Liga Primer Inggris menyalip rekor yang sebelumnya dicatatkan Teddy Sheringham.
Catatan pencetak gol penalti tertua Teddy Sheringham, yang saat itu membela West Ham United, adalah kala dirinya berusia 39 tahun 147 hari ketika tembakannya dari titik 12 pas menjebol gawang Bolton Wanderers.
Satu gol dari Milner juga mengantarkan The Seagulls memetik kemenangan perdana di Liga Primer Inggris setelah membungkam The Citizens 2-1.
Dengan hasil tersebut, Brighton and Hove Albion kini berada di peringkat kesepuluh klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan mengantongi total empat poin. (Ant/Z-1)
Erling Haaland, yang mencetak gol ke gawang Brighton and Hove Albion, telah mencetak 88 gol dalam 100 penampilan di laga Liga Primer Inggris.
Dua dari empat pemain pengganti yang dikirim masuk Fabian Huerzeler, yakni James Milner dan Brajan Gruda, sukses membawa Brighton berbalik menang atas Manchester City.
Klub Liga Primer Inggris Brighton and Hove Albion meraih kemenangan telak 6-0 atas klub Divisi Championship Oxford United di laga putaran kedua Piala Liga.
Carlos Baleba bergabung dengan Brighton and Hove Albion pada 2023 dan telah tampil di 61 pertandingan Liga Primer Inggris, mencetak tiga gol.
Carlos Baleba, 21, adalah pemain Seagulls terbaru yang dikaitkan dengan kepindahan dari klub, dengan Manchester United dilaporkan berharap untuk merekrut gelandang tersebut.
Erling Haaland, yang mencetak gol ke gawang Brighton and Hove Albion, telah mencetak 88 gol dalam 100 penampilan di laga Liga Primer Inggris.
Dua dari empat pemain pengganti yang dikirim masuk Fabian Huerzeler, yakni James Milner dan Brajan Gruda, sukses membawa Brighton berbalik menang atas Manchester City.
Gelandang Manchester City Rayan Cherki mengalami cedera dan diperkirakan harus absen setidaknya selama dua bulan ke depan.
Poin penuh yang didapat dalam laga Liverpool vs Arsenal membuat the Reds kini mengoleksi 9 poin.
Kekalahan Man City atas Brighton memperpanjang catatan buruk mereka menjadi dua kali tumbang beruntun di Liga Primer Inggris.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved