James Milner Jadi Pencetak Gol Tertua Kedua di Liga Primer Inggris

Gelandang Brighton and Hove Albion James Milner (kiri) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Manchester City di laga Liga Primer Inggris.(X @OfficialBHAFC)

GELANDANG Brighton and Hove Albion James Milner menjadi pemain tertua kedua yang mencetak gol sepanjang sejarah Liga Primer Inggris.

Gol penalti Milner ke gawang mantan timnya, Manchester City, di menit ke-67 laga lanjutan Liga Primer Inggris di Stadion Amex, Brighton, Minggu (31/8) malam WIB, membuatnya mencetak rekor tersebut.

Dilansir dari laman daring Liga Primer Inggris, Milner, yang berusia 39 tahun 239 hari, menjadi pemain tertua kedua yang mencetak gol di Liga Primer Inggris.

Rekor pemain tertua yang mencatatkan gol di Liga Primer Inggris kini masih dipegang Teddy Sheringham, yang mencetak gol kala berusia 40 tahun 268 hari.

Rekor lainnya yang dipecahkan mantan pemain tengaj Liverpool itu yakni sebagai pencetak gol penalti tertua di Liga Primer Inggris menyalip rekor yang sebelumnya dicatatkan Teddy Sheringham.

Catatan pencetak gol penalti tertua Teddy Sheringham, yang saat itu membela West Ham United, adalah kala dirinya berusia 39 tahun 147 hari ketika tembakannya dari titik 12 pas menjebol gawang Bolton Wanderers.

Satu gol dari Milner juga mengantarkan The Seagulls memetik kemenangan perdana di Liga Primer Inggris setelah membungkam The Citizens 2-1.

Dengan hasil tersebut, Brighton and Hove Albion kini berada di peringkat kesepuluh klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan mengantongi total empat poin. (Ant/Z-1)