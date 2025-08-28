Oxford United vs Brighton and Hove Albion, The Seagulls Cetak Setengah Lusin Gol ke Gawang The Yellows 

Para pemain Brighton and Hove Albion melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Oxford United di laga putaran kedua Piala Liga.(X @OfficialBHAFC)

KLUB Liga Primer Inggris Brighton and Hove Albion meraih kemenangan telak 6-0 atas klub Divisi Championship Oxford United di laga putaran kedua Piala Liga, Kamis (28/8) dini hari WIB.

Olivier Boscagli dan Brajan Gruda membawa the Seagulls unggul dua gol saat jeda, sementara pertahanan yang buruk membuat The Yellows harus membayar mahal di babak kedua.

Gol-gol berikutnya dari Diego Gomez, dua gol Stefanos Tzimas, dan Tommy Watson menutup malam yang menyedihkan bagi Oxford United.

Brighton unggul 2-0 saat jeda, tetapi Oxford United memiliki peluang emas dalam 30 detik pertama.

Przemyslaw Placheta, bagaimanapun, tidak mampu mengendalikan bola yang memantul, dan Jason Steele mampu menyelamatkan gawangnya dari pemain sayap di dalam kotak penalti.

The Seagulls langsung menyerang sisi lain, dengan Brajan Gruda memberi umpan kepada Diego Gomez, yang menerobos dari tengah lapangan dan kemudian digagalkan oleh Matt Ingram.

Gruda kemudian tampak yakin untuk mencetak gol setelah 12 menit, ketika ia mengecoh Ingram di dalam kotak penalti, namun Jack Currie melakukan tekel pemulihan yang luar biasa untuk menghalangi upaya tersebut.

The Seagulls memecahkan kebuntuan tak lama kemudian, dengan tendangan Boscagli yang terdefleksi di tengah rasa frustrasi Oxford United karena merasa pelanggaran terhadap Cameron Brannagan dalam proses terjadinya gol tersebut.

Tujuh menit setelah gol pembuka, Joel Veltman memberikan umpan lambung kepada Gruda, dan pemain Jerman itu dengan piawai mengecoh Moore sebelum melepaskan tembakan melewati Ingram dengan penuh percaya diri.

Terlepas dari kekejaman The Seagulls, United tetap menjadi ancaman di sisi lain.

Stan Mills menangkap bola lepas dan menerobos ke tengah sebelum melihat tembakan dari sudut sempit di tiang dekat dari Steele berhasil ditepis.

Matt Phillips kemudian melepaskan umpan silang dari sisi kanan, dan Harris yang bergerak mundur berhasil mengarahkan bola ke Placheta, yang hanya mampu menepisnya dari gawang.

Tujuh menit menjelang jeda, Harris mendapat peluang emas setelah menerima umpan buruk dari Boscagli, tetapi sang striker hanya mampu melepaskan tembakan tepat ke arah Steele dari dekat titik penalti.

Spencer terkena benturan dan terpaksa ditarik keluar sembilan menit memasuki babak kedua, dengan Louie Sibley masuk menggantikannya.

Hal itu berarti perombakan lini pertahanan dengan Sibley ditempatkan di posisi bek sayap kiri, dengan Currie mengisi posisi bek tengah kiri. Long bergeser ke sisi kanan Moore dalam formasi tiga bek tengah.

Skor 2-0 untuk keunggulan Brighton and Hove Albion atas Oxford United bertahan hingga jeda.

Aksi pertama di mulut gawang babak kedua diwarnai aksi Phillips yang berhasil memblok tendangan Ferdi Kadioglu yang menghasilkan tendangan sudut, namun tidak membuahkan hasil. Tendangan Kadioglu dari jarak 20 meter kemudian membentur kerumunan pemain dan menghasilkan tendangan sudut.

Dari bola mati tersebut, Gomez berlari cepat dari jarak dekat untuk mencetak gol ketiga bagi Seagulls di menit 60.

Rowet melakukan tiga pergantian pemain di pertengahan babak kedua, dengan salah satunya – pemain debutan Nik Prelec – mengejar bola di atas gawang sebelum digagalkan oleh penyelamatan gemilang Steele.

Seagulls kembali menunjukkan ketajaman dengan mencetak gol keempat mereka di pertandingan ini, ketika Tzimas berlari dari tengah lapangan dan melepaskan tembakan rendah ke pojok bawah gawang melewati Ingram di menit 71.

Tzimas mencetak gol keduanya, enam menit kemudian, ketika ia memanfaatkan umpan bola yang buruk dan melesakkan bola ke gawang.

Oxford United memiliki tiga peluang dalam hitungan detik di 10 menit terakhir, tetapi Steele dengan gemilang menyelamatkan gawangnya dari Luke Harris dan Prelec, sementara Brian De Keersmaecker kemudian melihat upaya ketiganya diblok di garis gawang.

Watson, yang masuk sebagai pemain pengganti di menit 66, menambahkan gol keenam bagi Seagulls dari dalam kotak penalti menyusul permainan ceroboh Oxford United yang kembali terjadi, empat menit sebelum laga berakhir.

Skor 6-0 untuk kemenangan Brighton and Hove Albion atas Oxford United bertahan hingga laga usai. (bbc/Z-1).