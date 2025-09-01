Headline
Jaga Indonesia

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Erling Haaland Jadi Pemain Terproduktif dalam 100 Penampilan di Liga Primer Inggris

Basuki Eka Purnama
01/9/2025 09:16
Erling Haaland Jadi Pemain Terproduktif dalam 100 Penampilan di Liga Primer Inggris
Penyerang Manchester City Erling Haaland(AFP/JUSTIN TALLIS)

PENYERANG Manchester City Erling Haaland mencatatkan rekor sebagai pemain terproduktif dalam 100 penampilan Liga Primer Inggris melewati nama-nama legendaris seperti legenda Manchester United Ruud van Nistelrooy dan legenda Newcastle United Alan Shearer.

Dikutip dari Opta, Minggu (31/8), Haaland, yang menambah pundi-pundi golnya kala The Citizens bersua Brighton and Hove Albion di laga lanjutan Liga Primer Inggris di Stadion Amex, Brighton, Minggu (31/8) malam WIB, kini telah mencetak total 88 gol dari 100 penampilan.

Catatan impresif tersebut membuat mantan penyerang Borussia Dortmund itu menjadi pemain dengan torehan gol terbanyak dalam 100 penampilan di Liga Primer Inggris.

Baca juga : Fabian Huerzeler Sebut Pemain Pengganti Jadi Kunci Brighton and Hove Albion Tekuk Manchester City

Haaland mengungguli Shearer yang mencatatkan 79 gol dari 100 penampilan. Sedangkan Van Nistelrooy hanya mampu membukukan 68 gol dari 100 penampilannya di Liga Primer Inggris.

Torehan tersebut juga membuat Haaland mengungguli legenda Manchester City lainnya yakni Sergio Aguero yang mencetak 64 gol dari 100 penampilannya di Liga Primer Inggris.

Meski mencetak gol, penyerang timnas Norwegia tersebut gagal membawa Manchester City memetik kemenangan setelah kalah 1-2 dari Brighton and Hove Albion.

Hasil kontra Brighton membuat City menelan dua kekalahan beruntun dan tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan raihan tiga poin.

Dengan hasil tersebut menjadi pukulan tentunya untuk tim asuhan Pep Guardiola karena menjalani start yang kurang menjanjikan di tiga pekan awal. (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved