Erling Haaland Jadi Pemain Terproduktif dalam 100 Penampilan di Liga Primer Inggris

Penyerang Manchester City Erling Haaland(AFP/JUSTIN TALLIS)

PENYERANG Manchester City Erling Haaland mencatatkan rekor sebagai pemain terproduktif dalam 100 penampilan Liga Primer Inggris melewati nama-nama legendaris seperti legenda Manchester United Ruud van Nistelrooy dan legenda Newcastle United Alan Shearer.

Dikutip dari Opta, Minggu (31/8), Haaland, yang menambah pundi-pundi golnya kala The Citizens bersua Brighton and Hove Albion di laga lanjutan Liga Primer Inggris di Stadion Amex, Brighton, Minggu (31/8) malam WIB, kini telah mencetak total 88 gol dari 100 penampilan.

Catatan impresif tersebut membuat mantan penyerang Borussia Dortmund itu menjadi pemain dengan torehan gol terbanyak dalam 100 penampilan di Liga Primer Inggris.

Baca juga : Fabian Huerzeler Sebut Pemain Pengganti Jadi Kunci Brighton and Hove Albion Tekuk Manchester City

Haaland mengungguli Shearer yang mencatatkan 79 gol dari 100 penampilan. Sedangkan Van Nistelrooy hanya mampu membukukan 68 gol dari 100 penampilannya di Liga Primer Inggris.

Torehan tersebut juga membuat Haaland mengungguli legenda Manchester City lainnya yakni Sergio Aguero yang mencetak 64 gol dari 100 penampilannya di Liga Primer Inggris.

Meski mencetak gol, penyerang timnas Norwegia tersebut gagal membawa Manchester City memetik kemenangan setelah kalah 1-2 dari Brighton and Hove Albion.

Hasil kontra Brighton membuat City menelan dua kekalahan beruntun dan tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan raihan tiga poin.

Dengan hasil tersebut menjadi pukulan tentunya untuk tim asuhan Pep Guardiola karena menjalani start yang kurang menjanjikan di tiga pekan awal. (Ant/Z-1)