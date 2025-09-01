Erling Haaland Jadi Pemain Terproduktif dalam 100 Penampilan di Liga Primer Inggris

Headline
PENYERANG Manchester City Erling Haaland mencatatkan rekor sebagai pemain terproduktif dalam 100 penampilan Liga Primer Inggris melewati nama-nama legendaris seperti legenda Manchester United Ruud van Nistelrooy dan legenda Newcastle United Alan Shearer.
Dikutip dari Opta, Minggu (31/8), Haaland, yang menambah pundi-pundi golnya kala The Citizens bersua Brighton and Hove Albion di laga lanjutan Liga Primer Inggris di Stadion Amex, Brighton, Minggu (31/8) malam WIB, kini telah mencetak total 88 gol dari 100 penampilan.
Catatan impresif tersebut membuat mantan penyerang Borussia Dortmund itu menjadi pemain dengan torehan gol terbanyak dalam 100 penampilan di Liga Primer Inggris.
Haaland mengungguli Shearer yang mencatatkan 79 gol dari 100 penampilan. Sedangkan Van Nistelrooy hanya mampu membukukan 68 gol dari 100 penampilannya di Liga Primer Inggris.
Torehan tersebut juga membuat Haaland mengungguli legenda Manchester City lainnya yakni Sergio Aguero yang mencetak 64 gol dari 100 penampilannya di Liga Primer Inggris.
Meski mencetak gol, penyerang timnas Norwegia tersebut gagal membawa Manchester City memetik kemenangan setelah kalah 1-2 dari Brighton and Hove Albion.
Hasil kontra Brighton membuat City menelan dua kekalahan beruntun dan tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan raihan tiga poin.
Dengan hasil tersebut menjadi pukulan tentunya untuk tim asuhan Pep Guardiola karena menjalani start yang kurang menjanjikan di tiga pekan awal. (Ant/Z-1)
Dua dari empat pemain pengganti yang dikirim masuk Fabian Huerzeler, yakni James Milner dan Brajan Gruda, sukses membawa Brighton berbalik menang atas Manchester City.
James Milner, yang berusia 39 tahun 239 hari, menjadi pemain tertua kedua yang mencetak gol di Liga Primer Inggris.
Gelandang Manchester City Rayan Cherki mengalami cedera dan diperkirakan harus absen setidaknya selama dua bulan ke depan.
Poin penuh yang didapat dalam laga Liverpool vs Arsenal membuat the Reds kini mengoleksi 9 poin.
Kekalahan Man City atas Brighton memperpanjang catatan buruk mereka menjadi dua kali tumbang beruntun di Liga Primer Inggris.
Klub Liga Primer Inggris Brighton and Hove Albion meraih kemenangan telak 6-0 atas klub Divisi Championship Oxford United di laga putaran kedua Piala Liga.
Carlos Baleba bergabung dengan Brighton and Hove Albion pada 2023 dan telah tampil di 61 pertandingan Liga Primer Inggris, mencetak tiga gol.
Carlos Baleba, 21, adalah pemain Seagulls terbaru yang dikaitkan dengan kepindahan dari klub, dengan Manchester United dilaporkan berharap untuk merekrut gelandang tersebut.
