Donnarumma Sepakat Gabung Manchester City

GIANLUIGI Donnarumma dipastikan akan melanjutkan kariernya di Liga Inggris bergabung dengan Manchester City. Pada hari terakhir bursa transfer, Senin (1/9), City dilaporkan telah mencapai kesepakatan senilai 35 juta euro (sekitar Rp630 miliar) dengan Paris Saint-Germain (PSG) untuk merekrut penjaga gawang timnas Italia tersebut.
Kiper berusia 26 tahun itu memang sudah mencari pelabuhan baru setelah PSG memutuskan tidak lagi memasukkannya dalam rencana tim musim ini.
Langkah PSG untuk melepas Donnarumma sejalan dengan perekrutan kiper muda Prancis, Lucas Chevalier, dari Lille pada musim panas ini.
Awalnya, kepindahan Donnarumma ke Manchester sempat diragukan. Banyak yang meyakini City hanya akan bergerak jika Ederson meninggalkan klub.
Namun, laporan terbaru menyebutkan kesepakatan transfer akhirnya terwujud. Ederson dilaporkan sepakat pindah ke klub Turki, Fenerbahce.
Di sisi lain, City sebenarnya sudah mendatangkan James Trafford dari Burnley pada bursa transfer sebelumnya. Trafford bahkan dipercaya tampil sebagai starter dalam tiga laga perdana musim ini.
Meski begitu, performanya belum cukup meyakinkan manajer Pep Guardiola sehingga City memilih menambah pengalaman dan kualitas lewat kehadiran Donnarumma. Bagi City, kehadiran Donnarumma menjadi langkah strategis untuk memperkuat lini pertahanan. (I-3)
MANCHESTER City kembali menuai hasil mengecewakan setelah tumbang 1-2 di markas Brighton.
Erling Haaland, yang mencetak gol ke gawang Brighton and Hove Albion, telah mencetak 88 gol dalam 100 penampilan di laga Liga Primer Inggris.
Dua dari empat pemain pengganti yang dikirim masuk Fabian Huerzeler, yakni James Milner dan Brajan Gruda, sukses membawa Brighton berbalik menang atas Manchester City.
James Milner, yang berusia 39 tahun 239 hari, menjadi pemain tertua kedua yang mencetak gol di Liga Primer Inggris.
Gelandang Manchester City Rayan Cherki mengalami cedera dan diperkirakan harus absen setidaknya selama dua bulan ke depan.
Berkat kemenangan atas Toulouse, PSG melanjutkan kiprah apik mereka di awal musim Ligue 1 dengan meraih rekor sempurna sembilan poin dari tiga laga untuk bertengger di puncak klasemen.
Berkat kemenangan ini, PSG memuncaki klasemen Ligue 1 dengan raihan enam poin dari dua laga sementara Angers berada di peringkat delapan klasemen dengan torehan tiga poin.
Musim lalu, Ousmane Dembele menjadi pilar utama PSG dalam meraih treble (Ligue 1, Coupe de France, dan Liga Champions).
Tel, yang baru berusia 20 tahun, menjadi sasaran komentar bernada rasial usai Spurs kalah dalam adu penalti melawan PSG pekan lalu.
PARIS Saint-Germain (PSG) membuka perjalanan mereka dalam mempertahankan gelar Ligue 1 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Nantes.
