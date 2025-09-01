Donnarumma Sepakat Gabung Manchester City

Gianluigi Donnarumma.(AFP/FRANCK FIFE)

GIANLUIGI Donnarumma dipastikan akan melanjutkan kariernya di Liga Inggris bergabung dengan Manchester City. Pada hari terakhir bursa transfer, Senin (1/9), City dilaporkan telah mencapai kesepakatan senilai 35 juta euro (sekitar Rp630 miliar) dengan Paris Saint-Germain (PSG) untuk merekrut penjaga gawang timnas Italia tersebut.

Kiper berusia 26 tahun itu memang sudah mencari pelabuhan baru setelah PSG memutuskan tidak lagi memasukkannya dalam rencana tim musim ini.

Langkah PSG untuk melepas Donnarumma sejalan dengan perekrutan kiper muda Prancis, Lucas Chevalier, dari Lille pada musim panas ini.

Baca juga : Manchester City Mulai Upaya Datangkan Gianluigi Donnarumma dari PSG

Awalnya, kepindahan Donnarumma ke Manchester sempat diragukan. Banyak yang meyakini City hanya akan bergerak jika Ederson meninggalkan klub.

Namun, laporan terbaru menyebutkan kesepakatan transfer akhirnya terwujud. Ederson dilaporkan sepakat pindah ke klub Turki, Fenerbahce.

Di sisi lain, City sebenarnya sudah mendatangkan James Trafford dari Burnley pada bursa transfer sebelumnya. Trafford bahkan dipercaya tampil sebagai starter dalam tiga laga perdana musim ini.

Meski begitu, performanya belum cukup meyakinkan manajer Pep Guardiola sehingga City memilih menambah pengalaman dan kualitas lewat kehadiran Donnarumma. Bagi City, kehadiran Donnarumma menjadi langkah strategis untuk memperkuat lini pertahanan. (I-3)