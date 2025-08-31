Toulouse vs PSG, Hattrick Joao Neves Pastikan Kemenangan Les Parisien

Headline
PARIS Saint-Germain (PSG) menang telak 6-3 saat bertandang ke markas Toulouse di laga lanjutan Ligue 1, Minggu (31/8) dini hari WIB.
Dalam laga di Stadium de Toulouse, PSG tampil menggebrak sejak awal laga. Le Parisien bahkan sudah unggul 4-0 saat laga baru berlangsung 31 menit.
Joao Neves memecahkan kebuntuan saat laga baru berlangsung tujuh menit lewat aksi akrobatik memanfaatkan kegagalan lini belakang Toulouse menghalau bola.
Dua menit kemudian, Bradley Barcola menggandakan keunggulan Les Parisien memanfaatkan umpan Fabian Ruiz.
Neves mencetak gol keduanya ke gawang Toulouse di menit 14 juga lewat tendangan salto.
Di menit 31, PSG mendapatkan hadiah penalti usai Desire Doue dilanggar di kotak terlarang oleh Cristian Casseres. Ousmane Dembele yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya untuk membawa Les Parisien unggul 4-0.
Enam menit kemudian, Toulouse memangkas ketertinggalan mereka lewat gol Charlies Cresswell menyambar bola muntah usai kiper PSG Lucas Chevalier menahan umpan Mario Sauer.
Toulouse mendapatkan hadiah penalti di masa injury time babak pertama usai Aron Donmun dilanggar Nuno Mendes di kotak terlarang. Namun, eksekusi penalti Frank Magri sukses dimentahkan Chelavlier.
Skor 4-1 untuk keunggulan PSG atas Toulouse bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, Dembele mencetak gol keduanya dari titik penalti. Wasit memberikan hadiah penalti untuk PSG setelah Barcola dilanggar Djibril Sidibe di kotak terlarang.
Joao Neves memastikan diri meraih hattrick di menit 78 lewat tendangan keras dari luar kotak penalti.
Menjelang laga berakhir, Toulouse mencetak dua gol untuk memangkas keunggulan PSG.
Pertama, Yann Gboho menjebol gawang PSG di menit 89. Kemudian, di masa injury time, Alexis Vossah memangkas ketertinggalan Toulouse menjadi 3-6 di masa injuty time.
Skor 6-3 untuk kemenangan PSG atas Toulouse bertahan hingga laga berakhir.
Berkat kemenangan ini, PSG melanjutkan kiprah apik mereka di awal musim Ligue 1 dengan meraih rekor sempurna sembilan poin dari tiga laga untuk bertengger di puncak klasemen.
Adapun Toulouse menduduki posisi keenam dengan raihan enam poin dari tiga laga. (eurosport/Z-1)
