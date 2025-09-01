Legenda MU Puji Mentalitas Liverpool, Arsenal Bak Robot

Ilustrasi.(AFP/ANDY RAIN)

LEGENDA Manchester United, Roy Keane, menyoroti perbedaan mencolok antara Liverpool dan Arsenal usai laga panas di Anfield, Minggu (31/8). Liverpool berhasil menang tipis 1-0 berkat tendangan bebas brilian Dominik Szoboszlai.

Namun, perhatian Keane justru tertuju pada mentalitas the Reds dan gaya bermain Arsenal yang dinilainya monoton. Keane menilai Liverpool kembali membuktikan kelasnya sebagai tim besar.

Meski belum tampil sempurna di awal musim, skuad asuhan Arne Slot mampu menyapu bersih tiga pertandingan Liga Primer Inggris dengan kemenangan.

“Kadang dalam sepak bola, Anda tidak selalu mendapatkan apa yang layak. Ini soal bagaimana menemukan cara untuk memenangkan pertandingan,” ujar Keane kepada Sky Sports.

Ia menambahkan, ketangguhan Liverpool terlihat jelas saat mampu bertahan dalam tekanan dan tetap mencuri tiga poin penuh.

“Kami memang sering mengkritik Liverpool, tetapi di akhir laga mereka pasti berpikir menang. Mereka menemukan cara untuk menang dan itulah tanda sebuah tim top,” imbuh Keane.

Sementara itu, Keane menilai Arsenal tampil terlalu kaku dalam membangun serangan. Menurutnya, sang pelatih Mikel Arteta terlalu bergantung pada kekuatan bola mati dan catatan pertahanan namun gagal memberi variasi di laga sebesar melawan Liverpool.

Keane juga menyinggung lambannya eksekusi serangan balik Arsenal yang membuat mereka mudah terbaca.

“Saya pikir dengan rekor pertahanan yang mereka punya dan kemampuan di set-piece, kita harus memberi kredit kepada Arsenal. Tapi jika Anda hanya bergantung pada itu setiap waktu dan datang ke Liverpool, itu akan sulit. Lakukan sesuatu yang berbeda,” ucapnya.

“Di (lini) depan, mereka terlihat agak seperti robot. Anda harus menemukan sesuatu yang lain,” imbuh Keane.

Dengan hasil itu, Liverpool kokoh di puncak klasemen sementara dengan sembilan poin penuh. (I-3)