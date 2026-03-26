Preview Laga Persahabatan: Prancis vs Brasil, Duel Raksasa di Tanah Amerika

DUNIA sepak bola akan tertuju ke Gillette Stadium, Massachusetts, Amerika Serikat, saat dua kekuatan utama dunia, timnas Prancis dan timnas Brasil, bertemu dalam laga persahabatan bertajuk "Road to 26". Pertandingan ini bukan sekadar uji coba biasa, melainkan miniatur final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara.
Prancis datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih kualifikasi Euro dan mengamankan tiket Piala Dunia 2026 dengan mulus. Sementara itu, Brasil di bawah asuhan Carlo Ancelotti masih berupaya menemukan konsistensi setelah performa yang naik-turun di kualifikasi zona CONMEBOL.
Kabar paling dinanti adalah kondisi Kylian Mbappe. Pelatih Didier Deschamps mengonfirmasi bahwa penyerang Real Madrid tersebut telah pulih dari cedera lutut dan siap memimpin Les Bleus. Meski begitu, menit bermainnya kemungkinan akan dibatasi untuk menjaga kebugaran di tengah jadwal klub yang padat.
Di kubu Brasil, Carlo Ancelotti menghadapi tantangan absennya beberapa pilar pertahanan seperti Gabriel Magalhaes dan Alisson Becker karena cedera. Hal ini membuka peluang bagi nama-nama baru dan eksperimen taktik yang sering dilakukan pelatih asal Italia tersebut.
Maignan; Kounde, Konate, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Camavinga, Griezmann; Dembele, Mbappe, Thuram.
Ederson; Wesley, Marquinhos, Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta; Raphinha, Vinicius Jr, Rodrygo.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|26/03/2015
|Prancis vs Brasil (Persahabatan)
|1-3
|09/06/2013
|Brasil vs Prancis (Persahabatan)
|3-0
|09/02/2011
|Prancis vs Brasil (Persahabatan)
|1-0
|01/07/2006
|Brasil vs Prancis (Piala Dunia)
|0-1
|20/05/2004
|Prancis vs Brasil (Persahabatan)
|0-0
Laga ini diprediksi akan berjalan ketat mengingat sejarah panjang kedua tim. Prancis unggul dalam kedisiplinan taktik, sementara Brasil selalu memiliki kejutan individu dari pemain seperti Vinicius Jr. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di Negeri Paman Sam?
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Kylian Mbappe dipastikan dalam kondisi fit dan berpeluang tampil sejak menit awal dalam pertandingan yang akan digelar pada Jumat (27/3) dini hari WIB.
