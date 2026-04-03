Abeola Tanggapi Ejekan Supporter Spanyol

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PELATIH Real Madrid Alvaro Arbeloa menyatakan tidak menganggap Spanyol negara rasis setelah insiden nyanyian bernuansa Islamofobia terdengar dalam laga uji coba Spanyol melawan Mesir di Stadion RCDE, Katalunya pada Rabu (1/4). Teriakan “siapa yang tidak melompat adalah Muslim” menjadi sorotan utama dan kini tengah diselidiki oleh kepolisian Katalunya.
“Saya percaya Spanyol bukan negara rasis. Bila memang demikian, kami akan menghadapi masalah setiap akhir pekan. Kami harus memberantas perilaku-perilaku tertentu yang tidak bisa saya ubah," ujar Arbeloa dalam laman Football Espana pada Jumat.
"Spanyol harus terus berjuang menghapus sikap seperti ini, tetapi kami adalah negara yang hebat dan sangat toleran. Kita tidak boleh menggeneralisasi, tetapi harus terus melawan dengan kekuatan yang sama."
Dalam momen itu, Lamine Yamal yang merupakan seorang Muslim, meninggalkan lapangan sendirian saat rekan-rekannya menyapa suporter setelah pertandingan. Sehari kemudian, Yamal merilis pernyataan yang menyebut nyanyian tersebut tindakan “tidak dapat ditoleransi” dan “rasis”.
Sepanjang pekan, isu ini menjadi perbincangan hangat. Arbeloa sendiri meminta UEFA mengambil tindakan tegas terhadap pemain Benfica, Gianluca Prestianni atas dugaan pelecehan rasial terhadap Vinicius Junior.
Namun, dia menilai konteks insiden di Spanyol berbeda, meski tetap mengakui perlunya pemberantasan perilaku negatif.
FIFA turut mencermati rangkaian insiden di stadion-stadion Spanyol. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa badan sepak bola dunia itu bisa saja mengalihkan laga final Piala Dunia 2030 ke Maroko. Piala Dunia 2030 akan digelar di Spanyol, Portugal dan Maroko dengan laga final digelar di Spanyol. (Ant/P-3)
Real Madrid menelan kekalahan pahit 1-2 dari Mallorca. Gol telat Eder Militao tak mampu menyelamatkan Los Blancos dari gol kemenangan Vedat Muriqi di masa injury time.
Simak preview Atletico Madrid vs Barcelona di La Liga 4 April 2026. Prediksi susunan pemain, waktu kick-off, dan analisis peluang kedua tim di Metropolitano.
Simak preview Mallorca vs Real Madrid 4 April 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan persiapan Los Blancos jelang laga krusial kontra Bayern Munich.
Penyerang andalan Bayern itu absen pada laga kedua timnas Inggris di jeda internasional karena masalah otot dan belum kembali berlatih bersama tim.
Meski saat ini masih terdaftar sebagai pemain akademi Al-Nassr, kehadiran Ronaldo Jr. di pusat latihan Los Blancos memicu spekulasi kuat mengenai kepindahannya dalam waktu dekat.
Hubungan AS-NATO retak! Spanyol & Italia tutup wilayah udara untuk militer AS terkait perang Iran. Trump: "AS akan mengingat pengkhianatan ini."
PEJABAT Pemerintah Spanyol menolak permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan wilayah udaranya bagi penerbangan terkait dengan perang yang melibatkan Iran.
Setelah drama hukum 18 bulan melawan ayahnya sendiri, Noelia Castillo akhirnya meninggal melalui eutanasia.
Raja Felipe VI akhirnya mengakui adanya penyalahgunaan kekuasaan selama era kolonial Spanyol di Meksiko. Langkah ini cairkan hubungan diplomatik yang sempat beku.
PEMERINTAH Spanyol secara permanen menarik duta besarnya dari Israel setelah hubungan diplomatik kedua negara memburuk akibat konflik di Iran dan agresi Israel di Jalur Gaza
