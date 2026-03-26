Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Cristiano Ronaldo Jr. Berlatih di Real Madrid, Sinyal Ikuti Jejak Sang Ayah?

26/3/2026 11:06
Cristiano Ronaldo Jr(Instagram @crjuniorr7)

BUAH jatuh tidak jauh dari pohonnya. Cristiano Ronaldo Jr. dikabarkan tengah membuka peluang untuk mengikuti jejak emas ayahnya di Spanyol. Remaja berusia 15 tahun tersebut dilaporkan telah menjalani sesi latihan bersama tim U-16 Real Madrid di La Fabrica pada Selasa (24/3) pagi waktu setempat.

Meski saat ini masih terdaftar sebagai pemain akademi Al-Nassr, kehadiran Ronaldo Jr. di pusat latihan Los Blancos memicu spekulasi kuat mengenai kepindahannya dalam waktu dekat. 

Jika terealisasi, ini akan menjadi babak baru bagi kariernya setelah sebelumnya sempat menimba ilmu di akademi klub raksasa lain seperti Juventus dan Manchester United.

Baca juga : Jorge Jesus Jelaskan Penyebab Al-Nassr Tersingkir dari Piala Raja

Fokus Sang Ayah di Arab Saudi

Langkah Ronaldo Jr ini pun memunculkan rumor mengenai kembalinya Cristiano Ronaldo ke Spanyol. Namun, sang megabintang saat ini diketahui masih fokus menuntaskan kontraknya bersama Al-Nassr yang menyisakan sekitar 15 bulan.

Ronaldo juga tengah mengejar ambisi besar mencetak 1.000 gol sepanjang karier profesionalnya. 

Saat ini, penyerang legendaris tersebut telah mengoleksi 964 gol, yang berarti ia hanya membutuhkan 36 gol lagi untuk mencapai angka keramat tersebut.

Rencana Masa Depan di Spanyol

Peluang keluarga Ronaldo untuk menetap kembali di Spanyol pascapensiun memang terbuka lebar. Selain faktor karier sang putra, Ronaldo diketahui telah memiliki investasi di Spanyol dengan membeli 25% saham klub Almeria. 

Peran aktif di klub tersebut diprediksi akan menjadi kesibukan baru CR7 di masa depan sembari memantau perkembangan Ronaldo Jr. yang kini juga sudah mulai menembus skuad tim nasional Portugal U-15. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
