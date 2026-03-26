Cristiano Ronaldo Jr. Berlatih di Real Madrid, Sinyal Ikuti Jejak Sang Ayah?

BUAH jatuh tidak jauh dari pohonnya. Cristiano Ronaldo Jr. dikabarkan tengah membuka peluang untuk mengikuti jejak emas ayahnya di Spanyol. Remaja berusia 15 tahun tersebut dilaporkan telah menjalani sesi latihan bersama tim U-16 Real Madrid di La Fabrica pada Selasa (24/3) pagi waktu setempat.
Meski saat ini masih terdaftar sebagai pemain akademi Al-Nassr, kehadiran Ronaldo Jr. di pusat latihan Los Blancos memicu spekulasi kuat mengenai kepindahannya dalam waktu dekat.
Jika terealisasi, ini akan menjadi babak baru bagi kariernya setelah sebelumnya sempat menimba ilmu di akademi klub raksasa lain seperti Juventus dan Manchester United.
Langkah Ronaldo Jr ini pun memunculkan rumor mengenai kembalinya Cristiano Ronaldo ke Spanyol. Namun, sang megabintang saat ini diketahui masih fokus menuntaskan kontraknya bersama Al-Nassr yang menyisakan sekitar 15 bulan.
Ronaldo juga tengah mengejar ambisi besar mencetak 1.000 gol sepanjang karier profesionalnya.
Saat ini, penyerang legendaris tersebut telah mengoleksi 964 gol, yang berarti ia hanya membutuhkan 36 gol lagi untuk mencapai angka keramat tersebut.
Peluang keluarga Ronaldo untuk menetap kembali di Spanyol pascapensiun memang terbuka lebar. Selain faktor karier sang putra, Ronaldo diketahui telah memiliki investasi di Spanyol dengan membeli 25% saham klub Almeria.
Peran aktif di klub tersebut diprediksi akan menjadi kesibukan baru CR7 di masa depan sembari memantau perkembangan Ronaldo Jr. yang kini juga sudah mulai menembus skuad tim nasional Portugal U-15. (Ant/Z-1)
