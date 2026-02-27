Klasemen Saudi Pro League Terbaru 2026, Top Skor Liga Arab Saudi, Al Nassr vs Al Hilal

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Memasuki pekan ke-24 Saudi Pro League musim 2025/2026, peta persaingan di papan atas semakin memanas. Al Nassr yang diperkuat duet maut Cristiano Ronaldo dan Joao Felix kini menduduki posisi puncak klasemen sementara, mengungguli rival abadi mereka, Al Hilal, dan tim kejutan musim ini, Al Ahli Saudi.

Keberhasilan Al Nassr memuncaki klasemen tidak lepas dari performa konsisten mereka dalam lima laga terakhir. Sementara itu, Al Ahli yang baru saja meraih kemenangan krusial terus menempel ketat di posisi kedua, menjadikan perburuan gelar juara musim ini sebagai salah satu yang paling kompetitif dalam sejarah Liga Arab Saudi. Di papan bawah, persaingan menghindari zona degradasi juga tak kalah sengit, melibatkan tim-tim seperti Al Riyadh dan Damac FC.

Klasemen Sementara Saudi Pro League (Update Februari 2026)

Pos Klub Main M S K Gol Poin 1 Al Nassr 23 19 1 3 62:18 58 2 Al Ahli Saudi 23 17 5 1 46:15 56 3 Al Hilal 23 16 7 0 57:20 55 4 Al Qadsiah 23 16 5 2 54:21 53 5 Al Taawoun 23 12 4 7 41:28 40

Daftar Top Skor Liga Arab Saudi 2025/2026

Perburuan sepatu emas musim ini dipimpin oleh nama-nama besar yang baru merumput di Arab Saudi, bersaing ketat dengan sang legenda, Cristiano Ronaldo.

Ivan Toney (Al Ahli): 23 Gol Julian Quinones (Al Qadsiah): 22 Gol Cristiano Ronaldo (Al Nassr): 21 Gol Roger Martinez (Al Taawoun): 17 Gol Joshua King (Al Khaleej): 14 Gol

Analisis Persaingan Gelar

Dominasi tim-tim besar yang didukung investasi masif terlihat jelas di tabel klasemen. Al Nassr memiliki lini serang paling produktif dengan surplus 44 gol, namun Al Ahli menjadi tim dengan pertahanan terbaik sejauh ini (hanya kebobolan 15 gol). Pekan-pekan mendatang akan menjadi krusial, terutama dengan adanya laga head-to-head antara tim empat besar yang akan menentukan siapa yang layak mengangkat trofi di akhir musim.

Menurut Anda, mampukah Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr juara musim ini atau Al Ahli yang akan memberikan kejutan? Bagikan prediksi Anda!