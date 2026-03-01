Al Feiha vs Al Nassr 1-3: Cristiano Ronaldo Gagal Penalti, Mane & Joao Felix Jadi Pahlawan

Cristiano Ronaldo gagal penalti dalam laga Al Feiha vs Al Nassr.(Dok. Instagram)

AL Nassr sukses mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Al Feiha dalam lanjutan Liga Arab Saudi, Minggu (1/3) dini hari WIB. Meski diwarnai drama kegagalan penalti Cristiano Ronaldo, skuad Faris Najd berhasil membalikkan keadaan dan menang dengan skor meyakinkan 1-3.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Al Majma'ah Sports City ini menyuguhkan dominasi total tim tamu sejak menit awal. Namun, efektivitas penyelesaian akhir sempat menjadi kendala besar bagi Al Nassr di paruh pertama pertandingan.

Drama Penalti Cristiano Ronaldo

Al Nassr sebenarnya berpeluang unggul cepat pada menit ke-11 setelah wasit menunjuk titik putih akibat pelanggaran di area terlarang. Cristiano Ronaldo yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna. Eksekusi sang kapten tidak berbuah gol, yang membuat mentalitas Al Feiha sempat naik.

Keasyikan menyerang, gawang Al Nassr justru bobol di penghujung babak pertama. Bek Al Nassr, Abdulelah Al-Amri, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-45+2. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah bertahan hingga wasit meniup peluit tanda turun minum.

Memasuki paruh kedua, Al Nassr tampil jauh lebih agresif. Tekanan demi tekanan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-72. Sadio Mane berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah memanfaatkan umpan akurat dari Kingsley Coman.

Momentum berbalik sepenuhnya ke tangan tim tamu. Pada menit ke-80, Al Nassr berbalik unggul 1-2 setelah pemain Al Feiha, Mosquera, mencetak gol bunuh diri akibat salah mengantisipasi arah bola. Dominasi Al Nassr ditutup dengan gol cantik Joao Felix pada menit ke-85, memastikan kemenangan menjadi 1-3.

Statistik Kunci Al Feiha vs Al Nassr

Penguasaan Bola Al Feiha 34% - 66% Al Nassr Total Tembakan Al Feiha 4 - 19 Al Nassr Expected Goals (xG) 0.09 - 3.32

Hasil ini memastikan Al Nassr tetap berada di jalur juara meski Cristiano Ronaldo gagal menambah pundi-pundi golnya malam ini. Kemenangan ini sekaligus menunjukkan kolektivitas tim yang solid di bawah tekanan tertinggal lebih dulu.

Susunan Pemain:

Al Feiha: Al-Deayea, Al-Rashidi, Mosquera, Al-Khaibari, Al-Baqawi, Sakala, Cimirot, Ricardo, Onyekuru.

Al Nassr: Bento, Al-Ghannam, Al-Amri, Laporte, Simakan, Otavio, Brozovic, Kingsley Coman, Joao Felix, Sadio Mane, Cristiano Ronaldo. (Z-10)