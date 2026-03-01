Comeback Dramatis! Al Nassr Tekuk Al Feiha 3-1, Ronaldo Gagal Penalti

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Al Nassr menunjukkan mentalitas juara saat bertandang ke markas Al Feiha dalam lanjutan Liga Profesional Saudi 2025/2026. Meskipun sempat tertinggal dan diwarnai kegagalan penalti Cristiano Ronaldo, tim berjuluk Faris Najd itu sukses menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 3-1.

Kronologi Pertandingan: Drama Penalti dan Gol Bunuh Diri

Laga baru berjalan 11 menit ketika Al Nassr mendapatkan hadiah penalti. Namun, Cristiano Ronaldo gagal mengonversinya menjadi gol. Tekanan justru berbalik saat Abdulelah Al-Amri mencetak gol bunuh diri di masa injury time babak pertama (45+2'), membuat Al Feiha memimpin 1-0.

Di babak kedua, Al Nassr mengamuk. Sadio Mane menyamakan kedudukan pada menit ke-72. Keunggulan Al Nassr berbalik pada menit ke-80 setelah kiper tuan rumah, Orlando Mosquera, melakukan gol bunuh diri. Abdullah Al-Hamdan menyempurnakan kemenangan pada menit ke-85 lewat assist Joao Felix.

Statistik Pertandingan Al Feiha vs Al Nassr Aspek Al Feiha Al Nassr Penguasaan Bola 34% 66% Total Tembakan 4 19 Tembakan ke Gawang 0 7

Daftar Pencetak Gol

Al Feiha: Abdulelah Al-Amri (OG 45+2')

Abdulelah Al-Amri (OG 45+2') Al Nassr: Sadio Mane (72'), Orlando Mosquera (OG 80'), Abdullah Al-Hamdan (85')

Susunan Pemain Utama

Al Feiha: Mosquera, Bamsaud, Villanueva, Smalling, Kaabi, Semedo, Dahal, Sakala, Benzia, Jason.

Al Nassr: Bento, Martinez, Al Amri, Simakan, Boushal, Alkhaibari, Brozovic, Mane, Joao Felix, Coman, Ronaldo.

Kemenangan ini mengukuhkan posisi Al Nassr di puncak klasemen sementara dengan raihan 61 poin dari 24 pertandingan, menjaga asa mereka untuk meraih gelar juara musim ini.