Comeback Dramatis! Al Nassr Tekuk Al Feiha 3-1, Ronaldo Gagal Penalti

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Al Nassr menunjukkan mentalitas juara saat bertandang ke markas Al Feiha dalam lanjutan Liga Profesional Saudi 2025/2026. Meskipun sempat tertinggal dan diwarnai kegagalan penalti Cristiano Ronaldo, tim berjuluk Faris Najd itu sukses menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 3-1.
Laga baru berjalan 11 menit ketika Al Nassr mendapatkan hadiah penalti. Namun, Cristiano Ronaldo gagal mengonversinya menjadi gol. Tekanan justru berbalik saat Abdulelah Al-Amri mencetak gol bunuh diri di masa injury time babak pertama (45+2'), membuat Al Feiha memimpin 1-0.
Di babak kedua, Al Nassr mengamuk. Sadio Mane menyamakan kedudukan pada menit ke-72. Keunggulan Al Nassr berbalik pada menit ke-80 setelah kiper tuan rumah, Orlando Mosquera, melakukan gol bunuh diri. Abdullah Al-Hamdan menyempurnakan kemenangan pada menit ke-85 lewat assist Joao Felix.
|Aspek
|Al Feiha
|Al Nassr
|Penguasaan Bola
|34%
|66%
|Total Tembakan
|4
|19
|Tembakan ke Gawang
|0
|7
Al Feiha: Mosquera, Bamsaud, Villanueva, Smalling, Kaabi, Semedo, Dahal, Sakala, Benzia, Jason.
Al Nassr: Bento, Martinez, Al Amri, Simakan, Boushal, Alkhaibari, Brozovic, Mane, Joao Felix, Coman, Ronaldo.
Kemenangan ini mengukuhkan posisi Al Nassr di puncak klasemen sementara dengan raihan 61 poin dari 24 pertandingan, menjaga asa mereka untuk meraih gelar juara musim ini.
Jika Cristiano Ronaldo mengaktifkan klausul kontraknya pada Juni 2026 akibat kekecewaan terhadap distribusi anggaran PIF, dampaknya akan merambat ke berbagai sektor.
Cek klasemen Liga Arab Saudi (Saudi Pro League) musim 2025/2026 terbaru hari ini. Al-Hilal masih di puncak meski imbang, Al-Nassr pangkas jarak poin.
Mengenal profil Darwin Nunez, bintang baru Al-Hilal. Simak perjalanan karier dari Liverpool, statistik gol di Arab Saudi, hingga nilai transfernya.
Al-Hilal kokoh di puncak dengan 44 poin setelah mengalahkan Al-Feiha dengan skor telak 4-1 di Kingdom Arena.
Bermain di kandang, Al-Nassr berhasil meraih tiga poin usai mengalahkan Al-Shabab 3-2 di Al-Awwal Park.
Hasil Al Feiha vs Al Nassr berakhir 1-3. Meski Cristiano Ronaldo gagal penalti, Al Nassr bangkit lewat gol Sadio Mane dan Joao Felix. Cek statistik lengkapnya!
Update klasemen Saudi Pro League per Februari 2026. Al Nassr memimpin persaingan ketat dengan Al Ahli dan Al Hilal. Cek daftar top skor dan statistik terbaru.
Cristiano Ronaldo menyatakan kebahagiaannya di Al Nassr, ingin tetap di Arab Saudi, dan membantu tim memuncaki klasemen Liga Saudi setelah mencetak dwigol melawan Al Hazem.
Cristiano Ronaldo sukses mencetak gol pembuka dalam Al Nassr menang 2-0 atas Al Fateh, Sabtu (14/2).
KETEGANGAN antara Cristiano Ronaldo dan Al Nassr disebut mulai mencair.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved