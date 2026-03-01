Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Comeback Dramatis! Al Nassr Tekuk Al Feiha 3-1, Ronaldo Gagal Penalti

Media Indonesia
01/3/2026 12:47
Comeback Dramatis! Al Nassr Tekuk Al Feiha 3-1, Ronaldo Gagal Penalti
Ilustrasi(Dok Istimewa)

 

Al Nassr menunjukkan mentalitas juara saat bertandang ke markas Al Feiha dalam lanjutan Liga Profesional Saudi 2025/2026. Meskipun sempat tertinggal dan diwarnai kegagalan penalti Cristiano Ronaldo, tim berjuluk Faris Najd itu sukses menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 3-1.

Kronologi Pertandingan: Drama Penalti dan Gol Bunuh Diri

Laga baru berjalan 11 menit ketika Al Nassr mendapatkan hadiah penalti. Namun, Cristiano Ronaldo gagal mengonversinya menjadi gol. Tekanan justru berbalik saat Abdulelah Al-Amri mencetak gol bunuh diri di masa injury time babak pertama (45+2'), membuat Al Feiha memimpin 1-0.

Di babak kedua, Al Nassr mengamuk. Sadio Mane menyamakan kedudukan pada menit ke-72. Keunggulan Al Nassr berbalik pada menit ke-80 setelah kiper tuan rumah, Orlando Mosquera, melakukan gol bunuh diri. Abdullah Al-Hamdan menyempurnakan kemenangan pada menit ke-85 lewat assist Joao Felix.

Baca juga : Hasil Al Hilal vs Al Nassr 3-1, Al Hilal Kokoh di Puncak Klasemen Liga Arab Saudi

Statistik Pertandingan Al Feiha vs Al Nassr

Aspek Al Feiha Al Nassr
Penguasaan Bola 34% 66%
Total Tembakan 4 19
Tembakan ke Gawang 0 7

Daftar Pencetak Gol

  • Al Feiha: Abdulelah Al-Amri (OG 45+2')
  • Al Nassr: Sadio Mane (72'), Orlando Mosquera (OG 80'), Abdullah Al-Hamdan (85')

Susunan Pemain Utama

Al Feiha: Mosquera, Bamsaud, Villanueva, Smalling, Kaabi, Semedo, Dahal, Sakala, Benzia, Jason.

Al Nassr: Bento, Martinez, Al Amri, Simakan, Boushal, Alkhaibari, Brozovic, Mane, Joao Felix, Coman, Ronaldo.

Kemenangan ini mengukuhkan posisi Al Nassr di puncak klasemen sementara dengan raihan 61 poin dari 24 pertandingan, menjaga asa mereka untuk meraih gelar juara musim ini.



Editor : Indrastuti
