NATO Tolak Bantu Trump di Perang Iran, AS Beri Ancaman Keras

Donald Trump.(Al Jazeera)

KETEGANGAN di internal blok militer NATO mencapai titik didih setelah sejumlah sekutu utama Eropa secara terang-terangan menolak terlibat dalam perang melawan Iran yang diprakarsai oleh Presiden AS Donald Trump. Penolakan ini memicu kemarahan Washington dan berisiko memperdalam keretakan dalam aliansi pertahanan transatlantik yang sudah tegang.

Langkah drastis diambil oleh Spanyol yang resmi menutup wilayah udaranya bagi jet tempur Amerika Serikat pada Senin (30/3/2026). Langkah serupa diikuti oleh Italia yang menolak memberikan izin pendaratan bagi pesawat militer AS yang menuju Timur Tengah di pangkalan Sisilia. Krisis ini menandai salah satu pembangkangan terbesar anggota NATO terhadap hegemoni militer AS di abad ke-21.

"AS Akan Mengingat": Kemarahan Trump di Media Sosial

Presiden Donald Trump tidak menyembunyikan kekecewaannya. Melalui unggahan di media sosial pada Selasa (31/3/2026) pagi, Trump mengecam keras Prancis yang melarang pesawat angkut militer AS melintasi wilayah udaranya. "AS akan MENGINGAT," tulis Trump dalam pesan singkat yang bernada ancaman diplomatik.

Baca juga : Spanyol Tolak AS Lewati Wilayah Udaranya untuk Serang Iran

Ketegangan ini semakin diperparah oleh pernyataan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Meski sempat melunak dalam pertemuan G7 di Prancis pekan lalu, Rubio kini menegaskan bahwa Washington mungkin perlu menilai kembali hubungannya dengan NATO. Ia menyebut respons aliansi terhadap tindakan AS di Iran sebagai sesuatu yang sangat mengecewakan.

Eropa Terjepit di Antara Dua Perang

Para pemimpin Eropa kini berada di posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, mereka berupaya menjaga hubungan baik dengan panglima tertinggi AS demi kelangsungan bantuan militer untuk Ukraina melawan Rusia. Di sisi lain, keterlibatan dalam perang Iran dianggap sebagai bunuh diri politik dan ekonomi.

Sejak perang AS-Israel melawan Iran pecah pada 28 Februari 2026, harga energi global melonjak drastis akibat penutupan Selat Hormuz. Jalur vital pasokan minyak dan gas tersebut kini efektif terhenti, memicu inflasi hebat di seluruh daratan Eropa.

Baca juga : Satu Tahun Menjabat, Donald Trump Hancurkan Tatanan Global

Mengapa Negara NATO Menolak Membantu AS?

Legalitas Perang: Banyak pemimpin Eropa, termasuk Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, menganggap perang terhadap Iran ini "ilegal" dan tidak memiliki dasar hukum internasional yang kuat.

Kekhawatiran Ekonomi: Eropa yang masih terguncang inflasi akibat perang di Ukraina tidak ingin memperburuk kondisi ekonomi domestik mereka dengan terlibat dalam konflik Timur Tengah.

Sentimen Publik: Opini publik di negara-negara NATO mayoritas menentang intervensi militer aktif di Iran, yang dianggap hanya akan memicu gelombang pengungsi baru ke Eropa.

Sikap Beragam Anggota Aliansi

Meskipun ada penolakan masif, beberapa negara mencoba mengambil jalan tengah yang hati-hati:

Negara Tindakan/Sikap Alasan/Status Spanyol Tutup wilayah udara & pangkalan. Menuduh perang Trump ilegal. Italia Tolak pendaratan di Sisilia. Kurangnya koordinasi dengan Parlemen. Inggris Akses terbatas untuk tindakan defensif. Menghindari keterlibatan ofensif penuh. Portugal Hanya dukungan logistik (Lajes Air Base). Sesuai kewajiban NATO, bukan pihak konflik. Polandia Tolak kirim baterai Patriot. Fokus pada pertahanan wilayah timur (Rusia).

Masa Depan Hubungan Transatlantik

Ian Lesser, peneliti terkemuka di German Marshall Fund (GMF), mencatat tekanan luar biasa pada hubungan pertahanan yang telah lama terjalin. "Ada debat publik yang kuat tentang apakah akan membantu AS dalam perang yang oleh banyak orang dianggap tidak dapat dibenarkan," ujarnya.

Krisis ini menempatkan NATO pada persimpangan jalan. Jika Trump benar-benar merealisasikan ancamannya untuk menilai kembali komitmen AS terhadap NATO, arsitektur keamanan global yang telah bertahan sejak Perang Dunia II bisa runtuh dalam waktu singkat.

Kesimpulan & Dampak

Penolakan sekutu NATO terhadap ambisi militer Trump di Iran menunjukkan bahwa Eropa tidak lagi bersedia menjadi stempel bagi kebijakan luar negeri AS. Ketegangan ini bukan sekadar masalah izin wilayah udara, melainkan pergeseran geopolitik besar di mana kedaulatan Eropa mulai diutamakan di atas solidaritas aliansi yang dianggap merugikan kepentingan domestik mereka.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Mengapa Selat Hormuz penting?

Selat Hormuz adalah jalur pengiriman minyak paling kritikal di dunia. Penutupannya menyebabkan krisis energi global.

2. Apa dampak penolakan Spanyol bagi militer AS?

Penutupan wilayah udara Spanyol memaksa pesawat militer AS mengambil rute lebih jauh, meningkatkan biaya operasional dan waktu respons.

3. Apakah NATO akan bubar?

Belum ada tanda pembubaran resmi, namun ketidakpercayaan antara AS dan anggota Eropa berada pada level tertinggi dalam sejarah. (Bloomberg/I-2)