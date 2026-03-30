Menlu AS Rubio Klaim Ada Keretakan di Internal Iran

Ilustrasi.(Freepik)

MENTERI Luar Negeri AS Marco Rubio pada Senin (30/3) menyatakan harapan untuk bekerja sama dengan elemen-elemen di dalam pemerintahan Iran.

Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat secara pribadi telah menerima pesan-pesan positif.

Rubio mengatakan ada keretakan internal di dalam republik Islam.

Amerika Serikat berharap tokoh-tokoh dengan kekuatan untuk bertindak mengambil alih kendali.

"Kami berharap demikian," kata Rubio kepada program ABC News Good Morning America.

"Jelas ada orang-orang di sana yang berbicara kepada kami dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa di Iran beberapa hal yang bersedia mereka lakukan," katanya. (AFP/I-2)