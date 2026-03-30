Ketegangan Geopolitik AS-Iran Bayangi Pasar Kripto, Investor Diimbau Waspada

Ilustrasi(Freepik)

DINAMIKA hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memicu ketegangan geopolitik global. Situasi ini tidak hanya mengguncang stabilitas politik, tetapi juga berdampak langsung pada ekonomi dunia dan pergerakan instrumen investasi, termasuk aset kripto.

Di tengah ketidakpastian ini, pasar kripto menunjukkan respons yang cukup signifikan.

Pada pertengahan Maret 2026, harga Bitcoin sempat menyentuh angka US$73.000. Namun, seiring eskalasi ketegangan di Timur Tengah, harga terkoreksi ke level US$71.000-an.

Fenomena ini memperkuat narasi bahwa meski memiliki volatilitas tinggi, aset digital kian dipertimbangkan sebagai strategi lindung nilai (hedging) di tengah tekanan global.

Pentingnya Manajemen Risiko

Chief Executive Officer (CEO) Upbit Indonesia, Resna Raniadi, menekankan bahwa dalam kondisi pasar yang sensitif terhadap berita internasional, investor harus memiliki pemahaman makroekonomi yang komprehensif.

"Ketegangan geopolitik dapat meningkatkan ketidakpastian di pasar global dan memengaruhi berbagai kelas aset, termasuk kripto. Dalam situasi seperti ini, investor perlu tetap fokus pada manajemen risiko, memahami dinamika pasar, serta menghindari keputusan investasi yang impulsif akibat sentimen jangka pendek," ujar Resna.

Strategi Investasi Jangka Panjang

Resna menambahkan bahwa pendekatan yang bijak adalah kunci saat pasar bergerak cepat. Investor disarankan untuk memprioritaskan edukasi dan mengenali profil risiko masing-masing sebelum mengambil keputusan.

Beberapa poin utama yang perlu diperhatikan investor saat ini antara lain:

Pembaruan Informasi: Memantau kondisi ekonomi global dan perkembangan regulasi.

Disiplin Investasi: Mengedepankan analisis rasional dibandingkan reaksi emosional.

Orientasi Jangka Panjang: Mempertimbangkan strategi diversifikasi yang lebih stabil.

Sebagai platform perdagangan aset kripto resmi di Indonesia, Upbit Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus mendorong literasi digital. Melalui transparansi informasi, diharapkan masyarakat dapat lebih jeli melihat peluang sekaligus risiko di tengah dinamika pasar yang terus berkembang. (Z-1)