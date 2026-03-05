Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
PASAR kripto global diguncang volatilitas ekstrem setelah Bitcoin (BTC) berhasil menembus level psikologis US$72.000 (sekitar Rp1,22 miliar) pada Kamis, 5 Maret 2026. Lonjakan ini terjadi hanya beberapa jam setelah eskalasi konflik Tmur Tengah, perang AS-Israel vs Iran memasuki fase paling mematikan dalam enam hari terakhir.
Kenaikan harga Bitcoin ini dipicu oleh kepanikan investor di pasar tradisional yang mulai mengalihkan aset mereka ke instrumen digital yang dianggap jauh dari jangkauan sistem perbankan konvensional yang terancam sanksi perang.
Pergerakan harga aset kripto saat ini sangat dipengaruhi oleh sentimen berita perang (news-driven). Investor disarankan tetap waspada terhadap potensi flash crash jika terjadi gencatan senjata mendadak atau aksi ambil untung (profit taking) oleh pemegang besar (whales).
Kenaikan harga Bitcoin yang dibarengi dengan lonjakan harga minyak mentah ke US$82 per barel memberikan tekanan ganda bagi ekonomi Indonesia. Pelemahan Mata Uang Rupiah yang kini berada di level Rp16.905 memaksa Bank Indonesia untuk memantau ketat arus modal keluar.
Analis pasar modal menyebut fenomena ini sebagai "The Great Hedging". Investor tidak lagi hanya mengandalkan emas dunia yang kini tertahan di level US$5.390, tetapi mulai melihat Bitcoin sebagai aset pelindung nilai (safe haven) yang lebih likuid untuk dipindahkan lintas negara di tengah situasi darurat militer.
Hingga berita ini diturunkan, pertempuran di Timur Tengah salah satunya di perbatasan Lebanon-Israel masih berlangsung, dan pasar aset kripto diprediksi akan tetap berada dalam zona hijau selama ketidakpastian geopolitik belum mereda. (H-3)
