Trump: Hormati AS, Iran Kirim 20 Kapal Tanker Lewat Selat Hormuz

Presiden Amerika Serikat Donald Trump.(Anadolu)

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menyatakan Iran akan mengirimkan 20 kapal tanker minyak ke Amerika Serikat melalui Selat Hormuz mulai Senin (30/3) pagi.

"Hari ini, mereka memberi kami, sebagai penghormatan, saya tidak tahu, saya tidak bisa mendefinisikannya dengan tepat, tetapi mereka memberi kami, saya pikir sebagai tanda rasa hormat, 20 kapal tanker minyak akan melewati Selat Hormuz dan itu akan berlangsung mulai besok pagi," kata Trump disampaikan kepada wartawan saat berada di atas pesawat Air Force One dalam perjalanan menuju Washington, DC.

Trump menilai perkembangan negosiasi antara Washington dan Teheran berjalan positif.

"Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita berjalan sangat baik dalam negosiasi itu," tambahnya seperti dikutip Anadolu, Senin (30/3).

Ia juga menyebut peluang tercapainya kesepakatan cukup besar, meski tidak menutup kemungkinan sebaliknya.

"Saya cukup yakin AS akan membuat kesepakatan dengan Iran, tetapi ada kemungkinan kita tidak akan melakukannya," sebutnya.

Lebih lanjut, Trump menegaskan bahwa komunikasi antara kedua negara berlangsung melalui berbagai jalur.

"Saya melihat adanya kesepakatan di Iran," katanya seraya menambahkan bahwa itu bisa segera terjadi.

Ia juga menyebut bahwa negosiasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Saat ditanya terkait kemungkinan pengerahan pasukan darat, Trump menegaskan bahwa pemerintahannya memiliki berbagai opsi.

"Kami memiliki banyak alternatif," lanjutnya.

Trump juga mengeklaim bahwa proses negosiasi berjalan lebih cepat dari jadwal yang diperkirakan.

"Kami lebih cepat dari jadwal dengan Iran. Kami beberapa minggu lebih cepat dari jadwal dan kami memiliki sebuah kelompok, ini benar-benar rezim baru. Ini adalah kelompok orang baru, orang-orang yang belum pernah kami hadapi sebelumnya, yang bertindak sangat masuk akal," ujarnya.

Sebelumnya, Iran dilaporkan menolak rencana 15 poin yang diajukan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik. Teheran menegaskan bahwa gencatan senjata hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat dan jadwal yang ditentukan pihaknya.

Menanggapi hal itu, Trump mengeklaim Iran telah memberikan respons terhadap usulan tersebut.

"Ya. Mereka memberi kami sebagian besar poin, mengapa tidak?" katanya.

Ia menambahkan bahwa pengiriman kapal tanker minyak menjadi salah satu bentuk keseriusan Iran.

"Hanya untuk membuktikan bahwa mereka serius, mereka memberi kami semua perahu ini," pungkasnya. (Fer/I-1)